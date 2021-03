Őrületes hullámvasút, egy nap alatt 50 százalékos száguldás

A GameStop részvényei több, mint 50 százalékot emelkedtek a tegnapi kereskedésben. A már megszokott, spekulatív jellegű kisbefektetői roham mellett azonban más ok is volt a ralira, egy Amerikai Tőzsdefelügyelethez benyújtott dokumentum ugyanis arról árulkodik, hogy komoly változások előtt állhat a texasi központú cég.

Egy nap leforgása alatt egészen elképesztő,

52,7 százalékos ralit produkált a reddites kisbefektetők által még januárban felkapott GameStop részvénye

– ezzel tulajdonképpen sikerült is eltörölni a korábbi napok komoly mínuszait, amit elsősorban a várakozásoktól elmaradó negyedik negyedéves számoknak köszönhettek a videojáték-kiskereskedőnél, csak szerdán 34 százalékot zuhant a jegyzés.

A tegnapi ralira a szokásos kisbefektetői bajtársias összefogás mellett

az e-kereskedelem irányába való elmozdulás koncepciója és a vezetőségi kar “rendbe rakása”

is okot adhatott, a SEC-nek benyújtott dokumentum alapján jelenleg is egy stratégiai bizottság értékeli a mostani vezetőket. A Fox Business információi szerint nyolc igazgatósági tag, köztük a Nintendo amerikai részlegének korábbi operatív vezetője - Reginald Fils-Aimé - és a PetSmart cégvezére, James Symancyk is bejelentheti az igazgatótanácsból való visszavonulását a júniusi éves találkozón.

Ami pedig az új irányvonalat illeti, George Sherman, a GameStop cégvezérének elmondása szerint a vállalat célkitűzése az, hogy a “gémerek alapvető desztinációjává” varázsolják a céget, ennek fényében bővíteni szeretnék a termékpalettájukat a PC játékok, a mobilos játékok, a monitorok és egyéb kiegészítők területén.

Az üzleti modell komoly átalakításon fog keresztül menni, a változások Ryan Cohen, a Chewy társalapítójának vezényletével mehetnek majd végbe. Még a hónap elején azzal bízták meg Cohent, hogy a gyors kiszállításra támaszkodó e-kereskedelmi modell felé történő elmozdulást menedzselje, máris elég sok változás történt ennek apropóján a cégnél. Többek között Jenna Owens, az Amazon magas beosztású menedzsere lesz a videojáték-kiskereskedő új operatív igazgatója, illetve létrehozzák a cégnél a technológiai igazgató tisztséget, melyet az Amazon Web Services egy korábbi mérnöke, Matt Francis fog betölteni.

Egy szó mint száz, komoly változások jöhetnek a GameStop háza táján, és ahogy az az árfolyam alakulásán is látszik, a befektetők minden apró hírmorzsának komoly jelentőséget tulajdonítanak. Nem is csoda persze, a januári short squeeze óta ugyanis szinte lankadatlan figyelem irányul a reddites fórumokon a GameStopra és a többi “mémrészvényre”, a tegnapi remek teljesítménnyel együtt a GameStop árfolyama idén eddig már 875 százalékot szárnyalt.

Mindeközben egyébként a többi felkapott részvény is kimondottan jól teljesített, a fejhallgatókat gyártó Koss jegyzése például 57 százalékot szárnyalt,

míg a moziüzemeltető AMC jegyzése 21,3 százalékkal került feljebb egyetlen nap leforgása alatt.

Címlapkép: John Smith/VIEWpress via Getty Images