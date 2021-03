Süt a nap, fúj a szél, csobog a víz! Kaszál a részvényes?

A megújuló energia az elmúlt évek egyik nagy sikertörténete. Mind a napelemek, mind a szélerőművek elképesztő ütemben terjeszkednek és fejlődnek is. A növekedést nemcsak az új technológiák, a zuhanó árak, a decentralizáció lehetősége, vagy az egyre több tudatos felhasználó és vállalat segíti, hanem az egyre inkább kedvező szabályozási környezet, amely most újabb lökést kaphat a Biden kormányzat ambíciózus tervei miatt. Ettől függetlenül a folyamat nem ma kezdődött és a befektetők is időről időre ráharaptak, majd az egekbe repítették az árfolyamot. Az út zöld jövőbe azonban rögös és kanyargós, így rendszeresek voltak az éles korrekciók, sőt akár hosszú ideig tartó csökkenő trendek is, ahogy az előreszaladó értékeltséget a piacok igyekeztek kiigazítani. Most is egy hasonló folyamat zajlik, és több részvény is van az ágazatban, amelyik fordulóponthoz érkezett. Megnéztük, hogy mit súg a technikai elemzés a kereslet-kínálati viszonyokról.