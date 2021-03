Az autó azoknak, akik nem kérnek a kompromisszumokból

Az élet csupa megalkuvás, akkor legalább az autónál ne legyen az. Ez is lehetne a Bentley mottója, amely olyan autókat kínál, ahol kis túlzással nem számít a gyártási költség, itt a legjobb hozzávalókból készítik a degusztációs menüt, a legkülönlegesebb fa, bőr, fém kerül sok esetben kézzel megmunkálva az autókba. Ki ne szeretne jó illatú fa és bőr belsőben, tökéletes csendben, akár 300 felett kvázi siklani az út felett? Itt a végeredmény egy olyan autó, amit nagyon sokan szeretnének, de csak nagyon kevesen engedhetnek meg maguknak. Sok szempontból ez a végállomás, innen szinte minden visszalépés lesz. A Bentley Flying Spur járt nálunk teszten.

Várakozások

Alapvetően tőzsdével foglalkozom. Részvények, nyersanyagok, kriptodevizák stb. Több mint egy évtizede figyelem az árfolyamok mozgását, ami sokszor teljesen kiszámíthatatlan, ha nem így lenne, akkor nyilván bárki könnyen pénzt kereshetne a tőzsdén. Amit hamar megtanul az ember a tőkepiacokon, az az, hogy nem csak az számít, hogy abszolút értelemben jó vagy rossz hír érkezik például a gazdasági növekedéssel, inflációval vagy vállalati profitokkal kapcsolatban, hanem hogy az adat hogyan viszonyul a várakozásokhoz. Mondok egy példát. A Covid-járvány második hulláma és a lezárás újra megviselte a gazdaságot, a tavalyi negyedik negyedévben az eurozónában 5,1 százalékkal esett a GDP. Jogosan várhatnánk, hogy egy ilyen hírre aznap, amikor közzétették az adatot, essenek a tőzsdék, de nem ez történt, világszerte, így Európában is száguldottak a részvénypiacok. Miért? Mert jóval kisebb lett a visszaesés, mint amit az elemzők vártak.

Valahol az egész élet így működik. Minden áruhoz és szolgáltatáshoz, legyen szó ruhákról, ingatlanokról vagy éttermi étkezésről, az árcédula fényében hozzárendelsz egy elvárt minőséget, és ha azt kapod, amit vártál, vagy még annál is többet, akkor már termelődik is a boldogsághormon.

És nincs ez másként az autóknál sem. A BMW-knél a mérnökien precíz irányíthatóságot és remek vezethetőséget, a Porschéknél a minden érzékszervre ható sportosságot és általában a 911-séget, a Maseratiknál az életigenlő szabadság-érzést, a V6-V8-as motorok elképesztő hangját keresed.

De mit keresel, mivel lennél elégedett egy olyan autóban, aminek az ára forintban 9 számjegyű, ahol az az ígéret, hogy bármi, amit látsz, tapintasz, aminek érzed az illatát, az a lehető legjobb minőségű, és nem csak olyan, hanem az is, aminek látszik, és ahol kimondottan nincsenek kompromisszumok?

A Bentley Flying Spurtől azt vártam, hogy

kívül belül hibátlan az anyagok minősége,

elől és hátul is kényelmesek benne a fotelek,

minden forgalmi helyzetben fölényesen közlekedik,

úgy gyorsul és lassul, mint egy sportautó,

siklik, mint egy vonat,

a beltérben síri csend,

a hifi úgy szól, mint egy koncertteremben,

összességében vezetni és magadat sofőröztetni is hibátlan,

és azt is, hogy mindenütt megnézik.

A végén majd leírom, hogy ezekből mi teljesült.

Elegancia, jelenlét

A Flying Spurnek van jelenléte. 5,3 méter hosszú, közel 2 méter széles és 1,5 méter magas, klasszikus arányokkal, nagy hűtőráccsal, izmos farral, tekintélyt parancsoló. Hatalmas vas, gondolhatnánk, de a karosszéria külső elemeinek nagy része alumíniumból készül, így sikerült levinni a súlyát 2,3 tonnára.

Az autó karosszériájából az összes fémből készülő héjazati elem szuperformázott alumíniumból készül, tehát például a csomagtértető és a motorháztető, az ajtók, a sárvédőelemek is. 500 fok közelében olvad az alumínium, vagyis ettől valamivel alacsonyabb, 450 fok körüli hómérsékleten meglágyul az anyag, egy bevonatolási technológiával érik el azt, hogy ne folyjon el az anyag, de lágyuljon a szerkezete, hogy a présgép meg tudja munkálni. Nagyon kevesen tudják ezt megoldani a világon. És, hogy ha ilyen körülményes és drága a technológia, akkor miért használják? Acélból ugyanekkora karosszéria közel 300 kilóval nehezebb lenne, romlana a menetteljesítmény, az emisszió.

A tesztautó fényezése Silver Frost a Mullinertől, aminek a felára 10 220 euró, ennek az a különlegessége, hogy nem géppel, hanem kézzel fújják, és limitált, csak bizonyos mennyiségű festék előállításával bizonyos mennyiségű autó kerülhet az adott színnel forgalomba, a kézi fújást és az exkluzivitást kell megfizetni.

Az autó fényes fekete díszítőelemekkel volt szerelve, ez egyre inkább a divat az autóiparban, egyre több Bentley ügyfél is választja ezt a krómmal szemben. A külső krómdíszítést a magyarországi ügyfelek kétharmada, a fényes fekete díszítő elemeket pedig az egyharmaduk kéri, gyárilag is lehet kérni az autót fekete betéttel, de utólag átalakító szetteket is lehet vásárolni. Magyarországon egyébként még mindig több konzervatív, mint sportos Bentleyt adnak el, az 50 pluszos korosztályban nagyobb az esélye annak, hogy egy krómozott díszítő elemekkel szerelt, sötét fényezésű, világos kárpitozású Bentleyt visznek el.

Minden az, aminek látszik

A Bentley azon kevés márkák egyike, aminek az autóiban még minden az, aminek látszik. Ami vastag bőrnek tűnik, az az, a tömör acélnak tűnő kilincs az valóban tömör acélból esztergált alkatrész, az autóban fa és bőr illata keveredik.

8 fajta fa érhető el a műszerfalhoz, amelyeket a Föld 5 kontinenséről szerzik be, szárítják, légkezelik és konstans 16 fokos hőmérsékletű helységben temperálják. A feldolgozás során a vékony metszetekre vágott furnérokat gőzölik és préselik rá alumínium lemezekre, a fafelületet 5-6 alkalommal lakkozzák, csiszolják, egy autóhoz való furnér feldolgozása a nyersanyagból az autóba való bekerülésig 6 hét alatt történik meg. A felületre kérhető intarzia vagy akár egy szignó is.

A kárpithoz használt bőr északról, Norvégiából, Izlandról, Grönlandról származik, azért, mert ott kevesebb az olyan rovar, amelyik szúrásával kilyukasztaná az állatok bőrét, a tehenek bőre az elléskor megnyúlik, ezért csak a bikák bőre jöhet szóba, és az állatokat nem a Bentley miatt vágják le, az autógyártó előre kijelöli azokat a bikákat, amelyeknek a bőrére igényt tart, és amikor eljön a hús miatt a vágás igénye, akkor választják le a bőrt, amit eljuttatnak a Bentleyvel szerződött cserzőüzembe. 3 milliméter vastag a kész bőr, rendeltetésszerű használat mellett 30 évig tartanak az ebből készült ülések, 3 év után még van illata a bőrnek az anyagvastagság miatt. A Bentleynél 60 varrónő varrja össze kézzel a kivágott mintákat, a kormány bőrözésére 12 dolgozót dedikáltak. Fun fact: a kormányoszlopot még a luxusautókban sem bőrözhetik be, mert az a bevonat ütközésnél megváltoztathatja az oszlop „kívánatos” deformálódását és balesetet okozhat.

A középkonzolon relatíve sok a gomb, ezekkel állítható a klíma, az ülésfűtés, -szellőztetés, a különböző üzemmódok, de onnan kapcsolhatók a menü fontosabb pontjai is, érintőkijelzőről és a kormányról is irányítható minden, de praktikusabb egy gombnyomással megemelni mondjuk a hőmérsékletet vagy áttenni az autót sport módba, a Bentley itt is mindent ad.

Az egyik oldalán egy műszerfalbetétet, a másikon egy analóg óracsoportot, a harmadikon pedig egy 12,3 colos érintőkijelzőt mutató rotációs kijelzőt a vevők autentikus Bentley extrának tartják, és az ügyfelek 90 százaléka választja. Abszolút értékben nézve nyilván nem olcsó ez az extra, mivel egy 4820 eurós kiegészítőről beszélünk, de mondjuk a tesztautó vételárának az csak 2 százaléka, olyan, mint egy 10 millió forintos autónál egy 200 ezer forintos extra, mondjuk egy adaptív tempomat vagy egy head up display. A rotációs kijelző kiválasztásakor egyébként az is szempont, hogy anélkül az autó értékvesztése is nagyobb lehet, adott esetben nehezebb lehet eladni azokkal az autókkal szemben, amelyekbe kérték ezt az extrát, és lássuk be, ha csak a sztenderd digitális kijelzőt választják, akkor az pont olyan, mint egy Porsche Panamerában.

Az utastér tényleg extrém csendes, ami nem véletlen, átlagosan 250-300 kilóval több szigetelés van egy Bentleyben, mint egy prémium autóban, gyakorlatilag mindenhová tettek belőle, ahová lehetséges a beépítése, ami szuperformázott alumínium karosszériaelemekkel, az alacsony légellenállással együtt biztosítják, hogy síri csend legyen az autó belsejében, akár 250 km/h-s tempónál se legyen kellemetlen a szél-, futómű- vagy motorzaj.

A hely hatalmas, 198 centis magassághoz beállított első ülések mögött is szellős hátul a hely, a 3,2 méteres tengelytávval a hely tényleg több mint elég. Ezt a modellt azért nem mindig vezeti a tulajdonosa, a főnök hátul is ki van szolgálva, a tágas helyen és a masszázsüléseken kívül egy érintő kijelzős távirányító is várja, amivel mozgathatja az első üléseket, a navigációt, a napellenzőket vagy a klímát, és akár a motorháztető elején lévő Flying B jelvényt is behúzhatja vagy kiemelheti vele.

A Bentley alap hifije 700 Wattos teljesítménnyel 8 hangszóróval állítólag nagyon jól szól, de nem sok ügyfél választja, a 16 hangszórós, 1600 Wattos teljesítményű 5130 euróba kerülő Bang & Olufsen és a 6600 eurós, 2200 Wattos és 19 hangszórós Naim között oszlanak meg a vevők nagyjából fele-fele arányban. A B&O-t a mai, elektronikus zenéket hallgatóknak ajánlják, a Naimot elsősorban komolyzenéhez, jazzhez, de sokan választják a Naimot az exkluzivitása miatt. A Naim akusztikai mérnökei egyébként 3-4 hónapig hangolják egy-egy Flying Spurben a hangrendszert. A két első ülőlapban rejtettek el mélynyomókat, ezek rezegnek is, amivel fokozzák a zenei élményt. A hangja beszarás, mondanám, ha nem egy elegáns luxusautóról lenne szó, így inkább azt mondom, a hangrendszer is fejedelmi.

Elnöki ügy

2,3 tonnás súly és 5,3 méteres hossz, ez önmagában nem sok jót ígér, csakhogy van itt egy 4 literes V8-as motor és hozzá összkerék-kormányzás, amikkel a Flying Spur legalább fél tonnát és egy métert letagadhatna. Legutóbb egy konszerntestvérben, a Porsche Cayenne Turbóban éreztem hasonlót, amikor

valahogy nagyon nem úgy mozog az autó, mint ami a méretéből következne, a fizika itt is alaposan át lett verve.

A 0-100-as gyorsulás 4,1 másodpercig tart, a végsebesség pedig nincs lekorlátozva a szokásos 250-nél, 318 a vége, a végsebességet egyébként 6. sebességben éri el, a 7. és a 8. sebesség ahhoz kell, hogy csendesebben, alacsonyabb fogyasztás mellett száguldjon az autó. A gyorsulás és a végsebesség is több mint elég.

Az autónak tekintélye van, mágnesként taszít ki mindent az autópálya belső sávjából, soha nem haladtam még olyan nyugalommal, akadálytalanul a belsőben az M1-en, mint a tesztnapon az egyébként zsúfolt autópályán.

A V8-as motor 550 lóerőt és 770 Newtonmétert tud, álló helyzetből és bőven 100 feletti tempóról is úgy indul meg, mint ha nem lenne holnap, érzésre simán felszántaná a hegyoldalt. És az a hang! Ha csak állandó tempóval megyünk mondjuk autópálya sebesség alatt, vagy csak vitorlázva kigurulunk, tényleg síri csend van az utastérben, ha viszont tövig nyomjuk a gázpedált, pont annyi szűrődik be a gyönyörű V8-as hangból, amennyi ahhoz kell, hogy jól érezzük magunkat.

Ha kell, csendes, mint egy barlang, ha kell, sportautós a hangja, ideális kombináció.

A V8-as motort a konszernen belül használják a Lamborghini Urusban, a Porsche Panamerában és a Cayenne Turbóban, az Audi RS6 és RS7-ben, de persze a befecskendezésben, a vezérlésben vannak eltérések, és minden modellben nagyon más a hangja és a karaktere. A Flying Spur választható a Bentley 6 literes, W12-es 635 lóerős, 900 Newtonméter csúcsnyomatékú szörnyetegével is, amiről csak annyit, hogy hallottam olyan ügyfélről, aki a W12-es modelljét egy újabb, de V8-as motorral szereltre cserélte le, mert a W12 egyszerűen túl halk, túlságosan kifinomult volt, a V8-asnak erőteljesebb, szebb a hangja, szóval a kevesebb néha tényleg több.

Nem volt olyan forgalmi helyzet, amikor más fokozatot választottam volna, mint a 8 fokozatú ZF automata, de a kormány mögötti váltófülekkel manuálisan is felül lehet bírálni a duplakuplungos váltó programozását.

A futómű minden képzeletet felülmúl, a 21 colos felnik és az alacsony falmagasságú gumik ellenére az autó még a szuboptimális minőségű magyar utakon is siklik, a három kamrás légrugók és a folyamatosan változó lengéscsillapítás megszűri az úthibákat, a 48 V-os dőlésstabilizáló rendszer pedig nem engedi billegni a kasznit.

Nem csak nagyot lépni, de nagyot fékezni is tud a Bentley, az autóipar legnagyobb acéltárcsás fékrendszere lassítja az autót, elől 10, hátul 6 dugattyús a nyereg, természetesen hűtöttek, a hűtőbordák akkorák, hogy egy kisujj simán belefér közéjük. Az első tárcsák gigantikusak, 4 centiméter vastagok, az átmérőjük 43 centiméter, egyébként ezt a fékrendszert használják a Lamborghini Urusban, a Porsche Panamera SE-ben és a legerősebb Taycanban is. Nyilván szükség van az erős fékekre, mert akár 300 km/h feletti sebességről kell megfogniuk egy akár több mint 3 tonnás autót, ez 58-szor akkora fékerőt igényel, mint egy 100 km/h sebességről lassuló 1 tonnás autó megállítása. Persze karbon-kerámia fékekkel is meg lehetne oldani a feladatot, de az további 15-18 ezer eurós többletköltséget jelentene, ezek az acélfékek pedig alapáron járnak a Flying Spurhöz.

Alap az exkluzivitás

Alap verziót itt senki nem választ. Pedig a Bentleynél igazi fapad nincs is, az alap modellben is van többek között elektronikus négykerék-kormányzás, háromkamrás légrugózás, alcantara tetőkárpit, nappa bőr ülések, az első ülések 24, a hátsók 14 irányban elektromosan állíthatók, fűthetők, szellőztethetők, masszázsfunkcióval ellátva, van alcantara párna a hátsó ülések fejtámláin, fűthetők a könyöklők mind a négy ülésnél.

Ebben az árkategóriában már minden vevő személyre szabja az autóját, alapvető elvárás, hogy még csak hasonló se jöjjön veled szembe.



Ebben a kategóriában már az jár az ügyfeleknek, hogy szinte semmiben sem kell kompromisszumot kötniük, tényleg olyan autót konfigurálhatnak maguknak, amilyet csak szeretnének. 157 féle fényezés kérhető a Bentleykhez, a belsőben a bőrrel, a fával összesen 2200 variációs lehetőség adódik. Ha csak a Flying Spurt nézzük, közel 70 különböző színű fényezés választható, a konfigurátorban 9 féle fekete, 12 különböző ezüst, és 19 kék érhető el.

A lehetőségek azonban gyakorlatilag korlátlanok, olyan színt kever az ügyfeleknek a Mulliner, amilyet szeretnének, elég a kedvenc ruhadarabot, körömlakkot vagy a gyerekek füzetborítóját bevinni a Bentleyhez, azt elküldik a Mullinerhez, ott egy hét alatt döntenek arról, hogy vállalják-e a szín kikeverését, ha igen, akkor mikorra és milyen többletköltséggel. Az is az exkluzivitás része, hogy a Mulliner vállalja, hogy x évig a világ bármely pontján, mondjuk Tanzániában is lehívható legyen, mint javítófesték, ha az autó sérülne. Sőt, még az is lehetséges, hogy mást ne szolgáljanak ki a kiválasztott színből. Ez azonban nem olcsó mulatság, a Mulliner fényezés feléra 10 ezer eurótól indul, a matt színek felára 22-23 ezer euró, egy egyedi matt szín lehet 50 ezer euró, ha exkluzív festésről van szó, akkor annak a felára akár 100 ezer euró is lehet.

Ha olyan autót szeretnél, mint amilyen színű a barátnőd papucsa orrán a pamutbojt, megkapod. Ha azt szeretnéd, hogy Swarovski kövekkel rakják ki a kilincseket, elkészítik. Ha hupikék színű leopárdmancs mintákat szeretnél a karbonbetétes műszerfalra, azt is legyártják. Nekem úgy tűnt, hogy az alap kínálatban lévő fényezések és bőrbelsők alapján azért a Bentley igyekszik terelni a jó ízlés felé az ügyfeleket, de a vevők keze nincs megkötve, kérhető Milka-lila színű autó mondjuk citromsárga bőrüléssel is. Itt tényleg csak a képzelet szab határt.

Az exkluzivitáshoz nyilván sokat hozzátesz a sok alkatrész esetében kézi gyártás, amit például a bőrbelső kapcsán már említettünk. Még egy kis adalék a Bentley-sztorihoz: ipari tanulók polírozzák a felniket, egy 8 órás műszakban egy tanuló csak egy szett felnit políroz, vagyis 2 órája van arra, hogy egy felnit egy turbinával kipolírozzon, a végén jön a műszakvezető, speciális port szór a polírozott felnire, ha a por nem csúszik le maradéktalanul a felniről, akkor a tanuló kénytelen tovább dolgozni rajta.

Magyarországon közel 300 Bentley van regisztrálva, Flying Spurból legfeljebb 50 lehet, vagyis akinek ilyen autója van, az tényleg az elit klubhoz tartozik. És attól sem kell tartani, hogy hirtelen elárasztanák az országot a Bentleyk, a márkára vonatkozó magyar országkvóta ugyanis éves szinten 15 darab, Flying Spurből pedig évente 5 darabot kap a Bentley Budapest.

Egy Bentley-tulaj szemével



Szerettem volna megtudni, hogy mit keres, mit értékel egy Bentleyben valaki, aki nap mint nap használja, ezért megkérdeztem egy Bentley-tulajdonost.



Hogy jut el valaki az autók között a Bentleyhez? – szólt a kérdésem, a válasz pedig az, hogy korral és tapasztalattal.



Az útvonal legtöbbször klasszikus: BMW-ken, Audikon, Mercedeseken, később Maseratin vagy Porschén keresztül vezet felfelé, és egyrészt a német márkákhoz, vagyis leginkább azok egyes tulajdonosaihoz kapcsolódó negatív megítélés az egyik, ami a Bentley felé tereli a vásárlót, másrészt a rengeteg, nap mint nap szerzett tapasztalat arról, milyen az anyagok tapintása, az általános minőségérzet, a teljes élmény, utóbbihoz sokat hozzátesz az, ha a vásárló személyesen is láthatja a Crew-i üzemben, hogyan készülnek az autó alkatrészei, a nemes fa bevonatok, a bőrkárpitok, hogyan teszi még értékesebbé a járművet a kézi munka.



A tulajdonosok legtöbbször a kifinomult stílust, a méretekhez képest lehengerlő menetteljesítményt, az általános magas minőségérzetet keresik a Bentleyben.

A Bentleynél tényleg nem reklámszöveg, hogy minden az, aminek látszik, a fa, a fém, a bőr mind igazi. És ez fontos a tulajdonosoknak, akik, mire megvásárolják az első Bentleyüket, addigra már több ezerszer érintettek autóban bőrkárpitot, fogtak meg egy kilincset, láttak fafurnért a műszerfalon ahhoz, hogy megmondják, mi az, ami csak olyan, mintha.



Szűk a motorválaszték, gyakorlatilag két csúcsmotorral, V8-cal és W12-vel kapható az autó, ez is emeli az exkluzivitást, itt nincsenek „olcsó” „belépő” modellek, ránézésre is az az autó, aminek látszik, amit sejtenek, gondolnak vagy tudnak róla azok, akik meglátják, nincs benne akkora amplitúdó tudásban vagy ebből a szempontból árban, mint mondjuk egy alap 5-ös és egy M5-ös BMW között.



Extrákban azért illik a lehető legtöbbet kérni az autóba, olyan ez, mint hogy egy méretre készített cipőt sem kér az ember gumitalppal.

Kevés alternatíva

A Flying Spur közeli konkurense a Mercedes S-osztály, ami egy brutálisan jó autó, főleg ár-érték arányban, de a Bentley egy más liga, anyaghasználatban, a kézi megmunkálással egy-két polccal feljebb van. Eggyel közelebb van a Mercedes csúcsa, a Maybach, ami adott esetben már árban is abszolút hozzámérhető a Bentleyhez.

Egy jól felszerelt S-osztály 50-60 millió forintba kerül, egy Maybach akár 100 millió forint is lehet, egy reálisan konfigurált Flying Spur ára nagyjából 90-120 millió forint között van.

A Rolls-Royce Ghost lehetne még konkurencia, de Magyarországon hivatalosan nincs jelen a Rolls-Royce, és míg a Rolls ügyfelei inkább extrovertáltak, a Bentleyé inkább introvertáltak, és az sem mellékes, hogy a Rolls azért árban jóval feljebb kezdődik.

A magyarországi Bentley tulajdonosok előző autója jellemzően Mercedes volt, esetleg Porsche vagy Maserati. BMW vagy Audi irányból ritkábban érkeznek, mert ott árban és luxusban is nagyobb a gap.

A tesztautó alapára 163 ezer euró, ehhez jön még hozzá 75 ezer eurónyi extra,

így jön ki a 238 ezer eurós nettó vételár, ami forintban, adókkal, regadóval együtt bruttó 112 millió forint.

A Magyarországon eladott új Bentleyk 80 százaléka finanszírozott, 20 százaléka készpénzes, azért is ilyen magasa a finanszírozás aránya, mert a magyar jogszabályok szerint még finanszírozhatók ezek a járművek, egy ilyen magas értékű autó áfája is nagyrészt elszámolható, azért az nagyon nem mindegy 25-30 millió forintnyi forgalmi adónál.

3 év teljes körű garancia jár az autóra, szervizelésre vagy egy évente vagy 16 ezer kilométerenként kerül sor, az ügyfelek azonban jellemzően kevesebb, mint 16 ezer kilométert tesznek az autóikba egy év alatt, sokan csak második autónak használják. Ha minden jól megy, akkor a megrendelés után 6-7 hónap alatt leszállítják a Flying Spurt, de a Covid és a Brexit együttesen azért bizonytalansággal jár.

Kiadja?

Ki. Nehéz nem lelkesedni a Flying Spurért, mert hibátlan minőségű, kényelmes, tágas, gyors és csendes, siklik, a hifi koncerttermi, jó vezetni, és ahol megjelenik, ott néhány pillanatra megáll az élet.

Fotók: Szekeres Máté