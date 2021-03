Igaz a hír, a Mol egyes kútjain már bitcoinnal is lehet fizetni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt hónapokban számos nagyvállalat és intézményi befektető jelentette be, hogy fizetőeszközként, illetve befektetési eszközként fogadja el, illetve alkalmazza a bitcoint és más kriptodevizákat. Horvát lapértesülések szerint a Mol egyes horvátországi kútjain is fizethetnek az ügyfelek kriptodevizával, erről kérdeztük most a magyar olajtársaságot. A Moltól megtudtuk, valóban él a lehetőség 46 töltőállomáson, az eddigi tapasztalatok pozitívak, egyelőre pilot projektként kezelik az új szolgáltatást.