Nagy lánggal éghetnek a tőzsdék, de hamarabb jöhet a következő összeomlás is

A koronavírus-járvány meglehetősen egyedi körülményeket teremtett, aminek köszönhetően a mostani gazdasági fellendülés a szokásosnál is extrémebb, de emiatt rövidebb is lehet. Azt is mondhatnánk, hogy ami nagyobb lánggal ég, az hamarabb múlik el. Nincs két ugyanolyan gazdasági ciklus, és az egyes válságoknak is megvannak az egyedi vonásai, ugyanakkor vannak párhuzamok és hasonlóságok is, amik támpontot adhatnak a jövőre vonatkozóan. Ezeket pedig érdemes a befektetési döntések során is figyelembe venni.