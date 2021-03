Már lehet Teslát venni bitcoinért, de van itt egy kis bökkenő

Már bitcoinnal is lehet Teslát vásárolni, a hivatalos online felületen azonban fél óra alatt le is kell zárni a teljes tranzakciót.

Február elején jelentette be a Tesla, hogy 1,5 milliárd dollárért vásárolt bitcoint, akkor az is kiderült, hogy hamarosan a cég autói is megvásárolhatók bitcoinért.

A múlt héten Elon Musk természetesen a Twitteren jelentette be, hogy mostantól lehet Teslákat vásárolni a kriptodevizával.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon (Musk) March 24, 2021

Most az is kiderült, hogy gyorsan kell lépniük azoknak, akik elindítják az online vásárlási folyamatot, ugyanis

csupán 30 perc áll a rendelkezésükre.

Ez az úgynevezett Bitcoin Price Window, egy fél órás időablak, amibe bele kell férnie a vásárlásnak, ha bitcoinnal szeretne fizetni a vevő.

Amennyiben ebben a 30 percben nem történik meg a tranzakció lezárása, akkor a vásárlás meghiúsul, és a Tesla egy újabb árat ad az autóra és egy újabb időablakot a tranzakció lebonyolítására. Erre a metódusra valószínűleg a bitcoin magas volatilitása miatt van szükség.

Ráadásul az apróbetűs részben az is szerepel, hogy ha a vevők magasabb összeget fizetnek bitcoinban, mint amennyibe az autó kerül, akkor nem jogosultak az extrán fizetett rész visszatérítésére.

Egyébként nem hivatalosan, egyes kereskedésekben már korábban is lehetett vásárolni Teslát kriptodevizáért, 2013-ban egy kaliforniai autókereskedésben 91,4 bitcoinért vásároltak meg egy Model S-t, akkor a bitcoin 1126 dollárt ért, most pedig közel 58 ezret.

A múlt héten számoltunk be arról, hogy már a Mol egyes benzinkútjain is lehet vásárolni kriptodevizával.

Címlapkép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images