A Xiaomi lesz az új Huawei? - Csúcskamerával jön az új prémium telefon

Új telefonokat mutatott be a Xiaomi, köztük egy Ultra névre hallgató csúcsmobilt, kifejezetten a felső kategóriás készülékek piacát célozva, amit most az Apple és a Samsung dominál. Az eddig inkább az olcsó középkategóriás készülékeiről ismert kínai gyártó az új telefonokkal betöltheti az űrt, amit a rivális Huawei szenvedése okozott - írja a CNBC.

A Xiaomi több új telefont mutatott be tegnap:

Mi 11 Lite és Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra.

Forrás: Xiaomi

A csúcsmobil az Mi 11 Ultra, amivel kifejezetten a Kínán kívüli piacokat célozza a cég, azon belül is prémium szegmenst. Az ára 1199 eurótól kezdődik (mintegy 430 ezer forint). A prémium okostelefonok piacán a Samsung és az Apple a legnagyobb szereplők, de a kínai versenytársak, például az Oppo és a Vivo is azon munkálkodnak, hogy részesedést szerezzenek a felső kategóriában és a Kínán kívüli értett piacokon terjeszkedjenek, például Európában. Hasonló stratégiát követ a Xiaomi is.

A 6,81 colos kijelzővel és 5G-vel ellátott Mi 11 Ultra bemutatása során különösen a kameráról beszélt sokat a Xiaomi vezérigazgatója, Lei Sun. A kamera 3 szenzort kapott, a cégvezető kiemelte a gyenge fényviszonyok között képeket, a zoomolást és a fényképezőt támogató algoritmust. A főkamera egy 50Mp-es Samsung GN2 és kapott egy 48MP, 5-szörös optikai zoomra képes lencsét a telefon, az előlapi szelfi-kamera pedig 20MP-es – olvasható a cég közleményében.

Forrás: Xiaomi

„Manapság a kamera teszi a telefont. A Xiaomi tudja ezt és mindent meg is tett” – kommentálta a bemutatót az IDC elemzője. Hozzátette, hogy a kínai vállalat büszkén verheti most a mellkasát a bemutató után, de annyira erős a verseny, hogy nem sokáig ülhet nyugodtan.

A telefonok mellett egy új okoskarkötőt is bemutatott a Xiaomi, az Mi Smart Band 6-ot, valamint egy új projektort. Mára a világ harmadik legnagyobb mobilgyártójává vált a Xiaomi, de nem csak a telefonok, hanem az IoT-eszközök piacán is ambiciózus tervei vannak a cégnek, az okoskarkötő és a projektor pedig ezt a törekvést segíti, újabb eszközöket adva a Xiaomi-ökoszisztémához. A Xiaomi hazai országmenedzsere, Wagner Tibor a Portfolio-nak korábban adott interjúban arról beszélt, hogy gyakorlatilag határtalan a felhasználhatóság és csak a kereskedelmi észszerűség szab határt annak, hogy mit okosítunk. Abba az irányba tartunk, hogy a telefon a központja legyen a körülöttünk lévő, egymáshoz kapcsolódó eszközöknek és ebben akar úttörő lenni a kínai vállalat. A napokban olyan hírek is felröppentek, miszerint a Xiaomi az elektromos autók piacán is megjelenne.

A Xiaomi mostanra a világ harmadik legnagyobb mobilgyártója lett (a 2020 negyedik negyedévi értékesítési volumenadatok alapján), a piacszerzésben a Huawei szenvedése is a hasznára lehet, miután a nagy versenytárs amerikai feketelistára került fel, ami korlátozza az amerikai cégeket, hogy technológiával lássák el a Huawei-t, mint beszállítók. Például a Huawei nem használhatja a jövőben az Android operációs rendszert a Google-től, de a Gmailt sem, ami Kínában nem nagy érvágás, a külföldi piacokon viszont jelentős versenyhátrányt okoz - emlékeztet a CNBC.

Címlapkép: Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro and Mi 11 Lite telefonok, forrás: Getty Images