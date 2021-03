Hivatalos: Elektromos autót fog gyártani a Xiaomi és rengeteg pénzt tehetnek bele

A Reuters a napokban tette közzé , hogy információi szerint a kínai Xiaomi elektromos autók gyártásába fog kezdeni a közeljövőben. Az értesülések igazak voltak, a fejlesztésekre akár 10 milliárd dollárt is költhet az óriásvállalat a következő tíz évben.

A Xiaomi mintegy 10 milliárd dollárt fektethet bele az új elektromosautó-gyártással foglalkozó üzletágába a következő tíz évben. A kezdeti befektetés mértéke pedig 1,5 milliárd dollár lehet.

Ezzel a kínai óriás, amely eddig főleg mobiltelefonokkal és háztartási elektronikai készülékek gyártásával foglalkozott, olyan cégek mellé csatlakozik, mint az Apple vagy a Huawei, akik szintén szemet vetettek a gyorsan fejlődő EV piacra.

Az értesülések szerint a cég a befektetések 60 százalékát állná saját forrásokból, míg a többit tőkebevonással oldaná meg.

A Xiaomi ezzel egyébként egy meglehetősen zsúfolt kínai piacra lép be, ahol már többek között a Tesla, a Nio, az Xpeng vagy a BYD is azért küzd, hogy minél nagyobb szeletet hasítson ki magának. Emellett az internetes vállalatóriás, a Baidu is beszállhat az elektromosautó-gyártásba, amely a Geelyvel működik együtt.

Nem véletlen a hatalmas érdeklődés, hiszen Kína a világ legnagyobb EV piaca, ahol idén 50 százalékkal nőhetnek az értékesítések.

A társaság az autók összeszerelését azonban másokra bízhatja majd, a Reuters korábbi értesülései szerint ez a társaság a Great Wall Motors lehet, ám a cég cáfolta, hogy segítene a gyártásban. A Xiaomi egyébként a mobiltelefonjai esetében is hasonló üzleti megoldást választott, vagyis az összeszerelési munkálatokat más végzi el.

A Xiaomi az elmúlt hetekben döntött úgy, hogy belépnek az elektromosautó-gyártás piacára, miután mérlegelték a potenciális lehetőségeket. A cég árfolyama ma 1,5 százalékkal emelkedett 2,8 euróra, ám idén még közel 20 százalékos mínuszban áll.

