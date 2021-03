Már a járvány végére készülsz? Öt részvény, amit érdemes most figyelni

Az utazások mellett a vendéglátóipar volt a másik nagy szektor, amit az elmúlt egy évben súlyosan megütött a koronavírus-járvány a bevezetett kormányzati korlátozások következtében. De az intézkedések nem egyformán fájtak a szektor egyes szereplőinek, a nagy gyorsétteremláncok közül például van, amelyik még növelni is tudta tavaly a bevételeit. A Benzinga összegyűjtött öt részvényt a szektorból, amelyek jó pozícióban vannak a megváltozott fogyasztói szokások közepette, és a remélhetőleg hamarosan bekövetkező gazdasági nyitásból is profitálhatnak. Megnéztük, hogy teljesítettek ezek a papírok, mi bennük a sztori, milyen növekedés várható a vállalatoktól és hogy olcsók-e még ezek a részvények.

Nem kétséges, hogy a koronavírus-járvány megváltoztatta a fogyasztási szokásokat. A járvány legsúlyosabb érintettjei közé tartoznak az utazási szektor vállalatai mellett az éttermek, amelyek hatalmas veszteségeket szenvedtek el a kényszerű bezárások következtében.

A növekedési kilátásaikat rövid távon jelentősen visszavetette a koronavírus és ezzel együtt a részvényárfolyamok is mélyrepülésbe kezdtek, de érdemes lehet a szektorból válogatni, ugyanis vannak fundamentálisan erős étterem-részvények, amelyeknél az esés jó vételi lehetőséget teremtett. Főként, hogy nem egyformán érintette a járvány az összes étteremláncot, volt köztük, amely tavaly még növelni is tudta a bevételeit. Most pedig, hogy haladnak az oltások a világban és hamarosan már a gazdaságok nyitására készülhetünk, a kilátások is kedvezőbbek már.

A Benzinga öt nagy étteremlánc részvényében lát fantáziát, megnéztük, hogy hogyan teljesítettek az elmúlt évben ezek a vállalatok, hogy mit gondolnak róluk az elemzők és hogy milyen árazási szinteken forognak most a papírok.