Nyereséges lett a Delta Technologies

Közzétette féléves pénzügyi jelentését a Delta Technologies, a vállalat eltolt üzleti év szerint működik, tehát a 2020. július 1-től 2021 június. 30-ig tartó időszak jelenti számára az aktuális üzleti évet, ezen üzleti év első félévének eredményeit ismertette a vállalat.

A féléves számok

Az első félévben a társaság mintegy 8,2 milliárd forintos árbevételt tudott elérni, ami nagyságrendileg megegyezik a tőzsdei társaság legnagyobb, 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. 2020-as teljes éves árbevételével. További viszonyítási alapként a Delta Systems a 2019-es üzleti évben elért árbevétele szolgálhat, amely 15,6 milliárd forint volt – a társaság ehhez viszonyítva időarányosan mintegy félmilliárd forinttal magasabb árbevételt tudott produkálni – derül ki a cég közleményéből.

A vállalat minden eredményszinten profitot ért el, működési eredménye 263 millió forintos nyereség, adózás előtti eredménye 210 millió forint, adózott eredménye pedig 132 millió forintra rúgott. Ez 3,2 százalékos EBIT-marzsnak és 1,6 százalékos nettó eredményszintnek felel meg az árbevétel arányában.

A járvány hatásai

A koronavírus-válság hatásaival kapcsolatban a cég közölte, hogy a 2020 – 2021-es üzleti év meghatározó környezeti tényezője (külső és belső egyaránt) a koronavírus járvány. A válság fel fogja gyorsítani a negyedik ipari forradalom folyamatait, a fellendülésben fontos szerep vár az IT szektorra – közölte a cég.

Az informatikai piacon is érzékelhető a visszaesés, illetve az igények átalakulása, új igények megfogalmazása. A kényszer szülte új igények egy része kulturális változást is generál a vállalkozásokban, tartós igényként jelennek meg, beépülnek a hétköznapokba és hosszú távon piaci üzletszerzési lehetőséget kínálnak. (pl. vállalatok digitalizációja, on-line szolgáltatások térhódítása, távmunka/home office megoldások és azok supportja).

A legnagyobb bevételkiesés az eszközök eladásából származik. Volt ugyan egy időszakos emelkedés, a távmunka/otthoni munkavégzés egy kis kiugrást eredményezett az eszközvásárlásból származó bevételekben, ahogy a gazdaság felkészült arra, hogy folytassa a munkát a covid-19 alatt is, de ezzel együtt is az eszközökre való költés valószínűleg nem áll egyhamar vissza a 2019-es szintre – olvasható a cég közleményében.

Ugyanakkor vannak olyan szolgáltatások, amikre megugrott a kereslet a vírusra tekintettel elrendelt kormányzati és hatósági intézkedések miatt, ilyenek például az infrastruktúrákat, például szervereket bérbe adó cégek, akikre most nagy szüksége van azoknak a vállalatoknak, akik átállnak a távmunkára. Emellett a felhőalapú videokonferenciákat szolgáltató cégek bevétele is komolyan emelkedik, hiszen a mindennapi és a vállalati életben is elképesztően megugrott a kereslet irántuk. Ugyanez a helyzet a vállalati digitalizációt célzó szolgáltatások és termékek piacán, hiszen a távmunka egyik következménye, a fizikai dokumentumok áramlása helyett a digitalizáció bővítése.

Az informatika szerencsésebb helyzetben van a gazdaság más szereplőihez képest. A gazdaság más területeit ért károkkal összevetve az informatikai területen jelentkező hatás sokkal kisebb, mint más szektorokban, jó eséllyel a vészhelyzet utáni felépülés is gyorsabban zajlik majd – prognosztizálja a vállalat.

A menedzsment kommentárja

„Kiemelkedő eredmény, hogy a vállalat ilyen rövid idő alatt ismét elérheti a vírushelyzet előtti árbevételének volumenét – a legutóbb, 2020. június 30-án zárult üzleti év számai alapján felülvizsgált üzleti tervek szerint ugyanis ez a következő üzleti évben lett volna célkitűzés, azonban az előzetes terveket felülmúlva ez már az idei évben reális lehet.” – kommentálta az eredményeket Csontos Zoltán, a Delta Technologies Nyrt. igazgatóságának elnöke.

A menedzsment megfogalmazott bevételcélokat, a cél, hogy

3 éven belül a Delta Technologies a jelenlegi leányvállalatain keresztül a meglévő portfoliójával érje el a 23 milliárd forintos árbevételi szintet

3 éven belül az akvizíciók hatására történő a konszolidált árbevétel növekedése haladja meg a 13 milliárd forintot.

Ezen kívül stratégiai célokat tűzött ki a vállalat, például hogy az államigazgatásban a 3 legnagyobb szállító közé kerüljön, hogy a hazai 5G hálózatok kiemelt szolgáltatóinak rendszerintegrátor partnere legyen, hogy kilépjen a regionális piacra, valamint hogy a nemzetközi piacon is értékesíthető alkalmazással, megoldással jelenjen meg.

A Delta Technologies a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett informatikai vállalat. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. egy magyar rendszerintegrátor cég. Célja, hogy tevékenységének leginnovatívabb területeire – melyek közül kiemelt hangsúlyt kap az Ipar 4.0, ezen belül az 5G, az energiamenedzsment, az IT-biztonság és a közlekedésinformatika – építve, a jelenlegi portfólióját bővítve kilépjen a regionális piacra is – olvasható a cég közleményében.