Orbán Viktor érdekes kijelentést tett - Európán kívül terjeszkedik az OTP?

Nagy Viktor

Orbán Viktor hivatalos látogatáson van Üzbegisztánban, ezzel kapcsolatban beszélt a miniszterelnök az OTP-ről is. Az nem titok, hogy a magyar bank az elmúlt évek akvizíciós körútja után tovább terjeszkedne, hiszen ezzel kapcsolatban Csányi Sándor nemrég elmondta, hogy több országban is tárgyalnak, a mostani miniszterelnöki kijelentés akár egy újabb felvásárlás előszele lehet. Ha nem csak egy "szokásos" hivatalos útról, hanem annál többről van szó, és az OTP tényleg megjelenne az üzbég bankpiacon, akkor azzal története során először Európán kívül is megvetné a lábát a magyar bank.