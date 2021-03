Pénzügyi csúcsvezetők: szinte érezni az utcán, ahogy égetik a pénzt, de ennek meglesz a böjtje

Egy sor változást hozott az elmúlt időszakban a digitális átállás a cégek életében, voltak az átmenethez könnyebben és nehezebben alkalmazkodó iparágak. A Portfolio CFO Meetup 2021 online rendezvényének záró panelbeszélgetésén a pénzügyi vezetők kifejtették, hogy 2021 után egy volatilis piaci környezetre számítanak, és bár most a korlátlan pénznyomtatás miatt szinte érezni az utcákon, ahogy a kormányok és a vállalatok égetik a pénzt, de nincs ingyen ebéd.

Az előadásokat követő záró panelbeszélgetésben neves magyar cégek vezetői osztották meg véleményüket és tapasztalataikat a vállalati pénzügyek jövőjével kapcsolatban. A beszélgetést Kozma András, a Credit Management Group ügyvezető igazgatója vezette.

A 2019-es utolsó békeévhez viszonyítva hogyan változtak meg a cég mindennapjai?

Molnár Nóra, a Pepco Hungary Kft. pénzügyi vezetője és ügyvezetője nagyon izgalmas időszakként értékelte az elmúlt időszakot. Volt egy online eltolódás a kiskereskedelemben, a vásárlások jelentős részét ide helyezték át. Az is látszik, hogy sokan inkább többször vásárolnak, kisebb vásárlói kosárral, és átalakultak a vásárlók preferenciája is, nagyobb fókuszt kapott az ár-érték arány. Félelemként merült fel korábban, hogy a lezárásokat követően hogyan térnek vissza a vásárlók az üzletekbe, de szerencsére sikeres volt az adaptáció, mindenki maximálisan figyel a biztonsági előírásokra is. A tavalyi év kapcsán pénzügyi oldalról kifejtette, hogy tudták tartani a terveket, a vásárlók visszatértek, tehát a várakozásokhoz képest jobban sikerült a 2020-as év.

Bodnár Zoltán, az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy nemrég tették közzé tavalyi számaikat, amelyek az egyik legjobb éves eredményeket tartalmazta. Ez az Alteo diverzifikált portfóliójának és energetikai beruházásainak köszönhető. A jövőbe tekintve abban bízik, hogy sikerül visszatérni régi kerékvágásba.

Schilling Dániel, a Duna House Nyrt. gazdasági igazgatója elmondta, hogy közel 15%-kal nőtt az ingatlan közvetítési tevékenység árbevétele, a tisztított eredmény az 1,7 milliárd forintot közelítette tavaly. Tavaly ilyenkor sokkal rosszabbnak tűnt a helyzet. Ugyanakkor a tartós home office úgy tűnik, átalakította az emberek hozzáállását az otthonhoz, sokaknak fontos lett a kert, a terasz, így elindult egy kifelé mozgás Budapestről a kertváros felé. Az ingatlanpiacon még sokat lendített a helyzeten a hitelmoratórium, illetve a gyerekes családoknak bevezetett kedvezmények is.

Sütő Balázs, a Market Építő Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese kifejtette, hogy az építőipar kevésbé szenvedett sérüléseket a járvány alatt, mint más ágazatok. Ennek egyik oka, hogy a munkaerő áramlása folyamatosan biztosított volt, emellett az építőanyag-gyárak működése is szinte folyamatosan fennállt, a szükséges anyagmennyiségek rendelkezésre álltak. Ami fontos, hogy bizalom volt a piacon, a folyamatban lévő projektek nem álltak le, a jövőbe vetet hit tovább élt. Mindezek következménye, hogy a 2020-as év kiegyensúlyozott időszak volt az építőiparban.

Thurzó Csaba, a 4iG Nyrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese azt emelte ki, hogy a COVID-terjedés nem várt kihívások elé állította a vállalkozásokat szerte a világban. Kiemelte a személyes kapcsolatokon alapuló munkavégzés áthelyeződését az online térbe, amivel az IT-piaci szereplők fontossága kulcsfontosságú lett a járványban. Hálózati infrastruktúra, távmunka, IT-biztonság, robotizáció, mesterséges intelligencia – ezen igények mind felerősítették az IT-szektor amúgyis egyre fontosabb szerepét a világban. A digitális átalakulásra szinte minden szegmensben felerősödött az igény. A versenyképesség egyik kulcstényezője lett a digitalizáció. A 4iG-nál a 2020-as év rekord évnek mondható, 57 milliárd forintos árbevétellel és 5 milliárdos EBITDA-val, mindez pedig egy organikus fejlődés következtében jött létre. Az akvizíciós tevékenysége a cégnek az utolsó negyedévben gyorsult fel, így abban bíznak, hogy az idei év még a tavalyi is felülmúlja.

Mi lesz 2021 után? Öröm és boldogság?

Sütő Balázs arra számít, hogy 2021 után egy hullámvasút jön: a válsághelyzeten rövid távon túl tud lenni a világgazdaság és a magyar gazdaság is, jön egy eufória, de a kérdés, hogy ez meddig tart ki. nagy valószínűséggel ez 1-2 évig tart majd, így nehezen tervezhető az ezt követő időszak most. Arra lehet számítani, hogy konzervatívabb felfogás veszi át a mostani helyét a gazdaságban monetáris, fiskális és piaci oldalról is. Nehezen kalkulálható jövő áll előttünk – tette hozzá.

Bodnár Zoltán is inkább pesszimista a jövővel kapcsolatban. Nagyon nagy globális iparágak nagyon nagy veszteségeket szenvedtek el az elmúlt időszakban, ezzel párhuzamosan elindult a korlátlan pénznyomtatás a világban. Szinte érezni az utcán, ahogy a vállalatok, országok égetik a pénzt, de nincs ingyen ebéd, ezt valamikor valakinek meg kell fizetnie. Komoly inflációs nyomásra számít, és a gazdasági fellendülés után is még sokáig fogja nyalogatni sebeit a világ.

Mi lesz a forinttal, árszintekkel, árazással?

Sütő Balázs szerint volatilitás várható az árszintekben. Az építőiparban a hazai árszintek lassan a német árszinteket közelíti, a gyengülő forint indukálja részben ezt a folyamatot.

Bodnár Zoltán inkább gyengülő forinttal számol hosszabb távon. Szerinte itt jön a képbe a CFO-k egyik fontos feladata, a kockázatmenedzsment.

Thurzó Csaba kitért arra, hogy az akvizíciós tevékenységükre is hatással vannak a piaci folyamatok. A cégfelvásárlások esetén az átvilágításra komoly hangsúlyt helyeznek. 2021 után nemcsak az informatikai hanem a telekommunikációs piacon való aktív jelenlét is hajtja a céget – mondta. A Digivel kapcsolatban még csak előzetes megállapodás született, az átvilágítás még hátravan – hangsúlyozta. A forrásbevonási lehetőségek tekintetében kiemelte a Növekedési Kötvényprogram szerepét, amelyben múlt héten több mint 15 milliárd forintnyi forrást sikerült bevonnia a 4iG-nek.

Schilling Dániel szerint megnövekedett a bizonytalanság, ugyanakkor a likviditás is, ez pedig furcsa helyzetet hozott: mindenki bizonytalan, de tele van pénzzel. Mindez azt eredményezte, hogy a jó cégekért megnövekedett a verseny. A Duna House is benne volt korábban két akvizíciós tárgyalásban is, de végül ezekből kiszálltak, mert túlzottan felfutott a vevői árverseny.

Melyek lesznek a jövő innovációi?

Schilling Dániel ennek kapcsán elmondta, hogy sok fejlesztés folyik a cégnél, a cél olyan eszközök kifejlesztése, amelyekkel támogatni tudják az ingatlan értékesítést. Év lején indítottak el egy automata értékbecslőt, ami elérhető a Duna House honlapján is. A technológia által segített ingatlan értékesítés a jövő az ingatlanpiacon- etette hozzá.

Molnár Nóra szerint nagyon fontos, hogy a cégen belül milyen stratégiát tud követni a CFO. A Pepcónál azt látták, hogy az emberek félnek a változástól, a hirtelen home offce-ra való átváltással ugyanakkor sikerült fontos digitalizációs lépéseket tenniük, simán ment az átmenet, a kezdeti félelmek ellenére.

Sütő Balázs úgy véli, hogy sokan nem tudják feltétlenül összeegyeztetni a fejükben az építőipart a digitalizációval, pedig ebben az iparágban is fontos szerepe van. Itt a tervezés, a logisztika már elindult a digitalizációs pályán, a kivitelezés még csak most indult el ezen.

Szerinte az építőipar szempontjából szükség lenne a szakmák szerinti koncentrációra, hiszen az ezen a területen működő cégek 90%-a 5 fő alatti munkavállalót foglalkoztat. Másik oldalról a szürke gazdaság visszaszorítása jelent komoly feladatot az ágazatban.

Címlapkép: Getty Images