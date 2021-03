Rossz nyitás a tengerentúlon, Európában pozitív a kép

A koradélutáni órákban nem számolhatunk be komolyabb változásokról a korábbi állapothoz képest: Európa legtöbb vezető börzéje továbbra is 0,3-0,7 százalék közti emelkedést mutat, a magyar tőzsde továbbra is keresi az irányt.

Vállalatspecifikus hír azonban érkezett, az OTP nemrég elemzést tett közzé a PannErgyvel kapcsolatban, amiben több mint 15 százalékkal megemelte a PannErgy 12-havi célárát, az ajánlás pedig továbbra is vétel. A jelenlegi árfolyam mellett több, mint 65 százalékos a felértékelődési potenciál.

A hírnek is köszönhetően remekül teljesít a mai kereskedésben a PannErgy, jelenleg 3,9 százalékos a plusz a részvénynél - ezzel együtt idén 13,4 százalékkal került feljebb a jegyzés.