Friss adatokat közölt a Pfizer: 100 százalékban hatékony a koronavírus vakcinája bizonyos korcsoportnál

A Pfizer/ BionTech vakcinája 100 százalékosan hatékonynak bizonyult a teszteken a tünetes koronavírus-fertőzés ellen a 12 és 15 év közötti gyerekek esetén és nem merültek fel biztonsági kockázatok – közölte a The Wall Street Journal a legfrissebb eredményeket. A vizsgálatokat 2200 gyermek bevonásával végezték. Az eredmények ismeretében a Pfizer kérvényezni fogja az amerikai gyógyszerhatóságnál, hogy terjesszék ki a Pfizer/BionTech vakcina engedélyét a 12 és 15 év közötti fiatalokra és várhatóan más országokban is így fog tenni.

A Pfizer vakcinájának 2200 fiatalkorú tesztalanya közül 18 fő fertőződött meg koronavírussal a vizsgált időszakban, de mindegyikük placebót kapott, a vakcinával oltottak között nem találtak tünetes fertőzöttet. A 2200 gyerekből 1131 fő kapott vakcinát, ugyanakkora mennyiséget, amit a felnőtteknél is alkalmazott a Pfizer. A kutatók szerint a vizsgált gyerekeknél magasabb volt az antitestek aránya a második dózis után négy héttel, mint a 16-25 évesek között. A leggyakoribb mellékhatások fáradtság és fejfájás voltak – írja a The Wall Street Journal.

Az engedélyezési kérelmet a következő hetekben nyújthatja be a Pfizer, ami az amerikai gyógyszerhatóság engedélyezési folyamatának gyorsaságától függően azt jelentheti, hogy a következő iskolai tanév kezdetéig beolthatják a 12-15 év közötti tanulókat is. Tavaly decemberben, a 44 ezer fő részvételével végzett klinikai vizsgálatok eredményei alapján a 16 évnél idősebbek oltására adta ki a vészhelyzeti engedélyt az FDA a Pfizer vakcinájára.

A Pfizer közölte, hogy több országban is tervezi benyújtani az engedélyezési kérelmet a koronavírus-vakcinájának alkalmazására a gyerekeknél, de céldátumokat nem határozott meg.

A legfiatalabbak tesztelése is folyamatban van, múlt héten kiterjesztette a 6 hónap és 11 éves közötti korosztályra a Pfizer a koronavírus-vakcinája tesztelését.

Bár a gyerekeknél jellemzően enyhébb lefolyású betegséget okoz a koronavírus, de terjeszteni tudják a koronavírust és akadtak súlyos esetek is. A gyerekek beoltása pedig a nyájimmunitás elérésérhez is szükséges – emlékeztet a The Wall Street Journal.

Az Egyesült Államok többi engedélyezett vakcinája, a Moderna és a Johnson & Johnson vakcinája a 18 évnél idősebbek oltására kapott engedélyt a gyógyszerhatóságtól, de már a Moderna is elkezdte tesztelni a 12-15 évesek körében az oltóanyagát.

Címlapkép: Getty Images