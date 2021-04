A Teslát akarták másolni, de ez most nagyon besült – Ilyen a német humor

Az elektromosítás jegyében Voltswagenre változtatnák a Volkswagent, az új név még a német konszern elektromos autóin is megjelenne, tette közzé a vállalat a hét elején, a hitetlenkedők kedvéért még rá is erősítettek a kommunikációra, hivatalosan is megerősítették a névváltást. Aztán persze újra bebizonyosodott, hogy ha egy madár úgy jár, mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa, és úgy hápog, mint egy kacsa, akkor az kacsa. Hogy miért csinál ilyet egy egyébként komoly, tradicionális autógyártó? Mert azt látják, hogy másnál működik. A Tesla már sportot űz abból, hogy nullát költ marketingre, mégis mindenki róluk beszél, most a Volkswagen is kipróbálta, milyen ez a műfaj, de ez most eléggé mellé ment. Sok mindenben másolják a németek a Teslát (eufemizmussal best practice), a vicceskedés egyelőre még nem megy jól nekik. Német humor. A végén még meg is büntethetik őket ezért a poénért.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Voltswagen

66 évesen szokatlan, ha valaki megváltoztatja a nevét, de lélekben mindig fiatalok voltunk. Bemutatjuk a Voltswagent, a név hasonlít a Volkswagenre, de új a fókusz, az elektromos autózás.

Nagyjából ezzel az üzenettel jött ki hétfőn a Volkswagen, ráadásul kedden rá is erősítettek a hírre, világszerte újságíróknak küldték ki a sajtóközleményt arról, hogy mi minden változik a vállalatnál.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen — Greg (Bohn) March 30, 2021

Gyakorlatilag világszerte a teljes médián keresztül ment, mostanra már azok is tudják, hogy a Volkswagennek vannak elektromos autói, akik eddig egy azerbajdzsáni barlangban egy kavics alatt éltek. Ráadásul gombokból megvolt a kommunikáció (ha most egy pillanatra eltekintünk egy lehetséges méretes felügyeleti bírságtól, de erről majd később).

Első ránézésre áprilisi tréfának tűnt a hír, de mivel maga a konszern erősítette meg, ezért mi is megírtuk, viszont mondtam a kollégáknak, hogy azért adjunk 5 százalék esélyt annak, hogy ez csak amolyan német humor, szóval legyen a cikkben feltételes mód, „ha igaz a hír” felütés, stb. Egyébként a német humorral kapcsolatban lehetne azt mondai, hogy de hát ezt az amerikai VW-nél követték el, de senki ne gondolja komolyan, hogy anélkül kommunikál a konszern amerikai operációja, hogy arra valaki ne bólintott volna rá Wolfsburgban.

A szép az egészben az, hogy az a médium, amelyik egy kicsit is komolyan veszi magát, és lehozta az eredeti hírt, annak kutya kötelessége újra írni róla, megírni, hogy vicc volt az egész, szóval

legalább kétszer ment körbe a világon a messzidzs, hogy a Volkswagen komolyan gondolja az elektromos autózást.

Aztán persze újra beigazolódott, hogy ha egy madár úgy jár, mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa, és úgy hápog, mint egy kacsa, akkor az kacsa. A média világszerte szépen megsértődött a történeten, a Volkswagen pedig bocsánatot kért a rosszul elsült viccért.

Control the memes

Tegye fel a kezét, aki tudja, ki a vezérigazgatója a Toyotának, a Volkswagennek vagy a Stellantisnak! És a Hyundainak? Az első három azoknak talán menne, akik rendszeresen foglalkoznak az autóiparral, de a negyedik még nekik is nehéz. (a megfejtés sorrendben Akio Toyoda, Herbert Diess, Carlos Tavares és Lee Won-hee)

És ki a Tesla első embere? Na ugye.

Ezt még valószínűleg azok is tudják, akiknek soha nem volt autójuk, autóipari részvényük, és nem ismerik a világ nagyvállalatainak vezérigazgatóit.

Aki az elmúlt években figyelte Elon Musk online munkásságát, annak nem kell bemutatni, hogy az részben a trollkodásra, a mémekre épül, és gondolhatnánk, hogy arról van szó, hogy egy betépett milliárdos unatkozik, de nem. Nagyon tudatos az, amit Musk művel.

Tavaly nyáron posztolta ki Elon Musk A Tételmondatot:

Aki a mémeket irányítja, az irányítja az univerzumot.

Who controls the memes,controls the Universe — Greg (Bohn) June 26, 2020

Emlékezzünk csak vissza arra a jelenetre, amikor a Tesla új modelljének, a Cybertrucknak több millió érdeklődő szeme láttára betörték a betörhetetlennek mondott ablakát. Nem egyszer. Kétszer. Abból is mém lett.

Miért fontos ez? Mert mindenki Muskról és a Tesláról beszél, anélkül, hogy ezért Muskéknak egyetlen dollárcentet is fizetniük kellene. Musk nem hisz a fizetett hirdetésekben, marketingkampányokban, ez pedig meg is látszik a reklámköltéseiken. Bezzeg a Volkswagen. Ők még csak most próbálgatják a szárnyaikat az ingyenes pályán.

Ingyenreklám

A tradicionális autógyártók világszerte a legnagyobb reklámozók közé tartoznak, minden felületen ott vannak, legyen szó print, online, közösségi média vagy TV-szpotokról, utóbbiaknál elég csak a Bajnokok Ligája vagy az NFL döntőjét megnézni, egymást lekönyökölve igyekeznek ott lenni a Super Bowl szüneteiben is.

A Volkswagen azonban még közülük is kiemelkedik, amire nyilván egyrészt az a magyarázat, hogy ki költse a legtöbb pénzt reklámra, ha nem a világ legnagyobb autógyártója, de az is igaz, hogy a cég gyakorlatilag minden kontinensen igyekszik erős pozíciókat kiépíteni, emiatt marketingre is világszerte, és sokat költ.

Hogy pontosan mennyit? Az elmúlt években jellemzően 5-7 milliárd euró közötti összeget, a konszern árbevétele pedig durván 200-250 milliárd euró között alakult, vagyis a bevételekre vetítve 2-3 százalék között alakul a bevételarányos marketingköltés. Csak a Volkswagen márka évente közel 1,5 milliárd eurót költ marketingre, ott kimondott cél volt, hogy javítsák a hatékonyságot, hogy egyre inkább célzott, személyre szabott reklámmal találkozzanak a potenciális ügyfelek, a digitális csatornákon elköltött összeg a 2015-ös 25 százalékról 2020-ra 50 százalék közelébe emelkedett, vagyis továbbra is masszívan költ a konszern, és a mix is eltolódott a digitális csatornák felé.

Nem kevés pénzről van tehát szó, főleg olyan időkben, amikor a brutálerős szakszervezetekkel folytatott csatákban a menedzsmentnek a néhány százmilliós kiadáscsökkentésekről is késhegyre menő vitákat kell folytatnia.

Eközben mi a helyzet a Teslánál?

A Tesla gyakorlatilag nem költ marketingre, a releváns online csatornákon sem, a Facebook, a YouTube, a Twitter vagy az Instagram viszont így is tele van Muskkal és a Teslával. Sokszor egyébként nem is jók a hírek, például a Teslák baleseteiről, kigyulladt autókról szólnak (tényleg, hány balesetező, kigyulladt Volkswagenről szóló hír ment eddig körbe a neten?). A lényeg az, hogy róluk szólnak a hírek, velük van tele a sajtó. Úgy tudnak őrült hájpot kelteni új járművek, egy épülő Tesla-gyár, az online autóeladás vagy a töltőhálózat fejlesztése kapcsán, hogy arra nem kell költeniük.

Itt érdemes megemlíteni, hogy a Tesla a legutóbbi időkig veszteségesen működött, és az elmúlt néhány negyedév profitja is nagyrészt az értékesített CO2-kvóták eladásának köszönhető, szóval ha még reklámra is költeni kellene, akkor még ennyire sem jönne ki a matek. Napi érdekesség ebben a témában: a Reuters ma arról számolt be, hogy a Volkswagen is vesz majd kvótát a Teslától, hogy megfeleljen a kibocsátási szabályozásnak.

Majomszokás

Nem kérdés, hogy a Volkswagennél figyelik azt, mi történik a Teslánál, igyekeznek is lemásolni mindent, ami ott működik:

A Tesla Battery Day-t tart? A Volkswagen Power Day-t!

A Tesla Gigafactory-kat épít? Akkor majd a Volkswagen is!

A Tesla vicceskedik a Twitteren? Akkor majd a VW is!

A VW vezére a Twitteren is igyekszik felvenni a versenyt Muskkal, másolni az amerikaiakat. Diess idén január közepén posztolt először a Twitteren, rögtön egy trollkodással nyitott, beszólt Musknak, hogy azért is van itt a Twitteren, hogy elvegyen Musk piaci részesedéséből. Látszik, hogy a Volkswagennél nagyon figyelik Muskékat, és igyekeznek minden pályán ott lenni, ahol az amerikaiak jelen vannak. Twitteren van még mit behoznia Diessnek, a németnek 28 ezer, Musknak 50 millió követője van. Valamivel nagyobb a különbség, mint a két cég piaci értékénél.

Hello ! I’m here to make an impact with , especially on political issues. And, of course, to get some of your market shares, – after all, our ID.3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions! @Twitter — Herbert (Diess) January 20, 2021

A tőzsde felé is kommunikálnak

Elon Musk sem véletlenül kommunikál, úgy, azt, és akkor, amikor, merthogy a Tesla tőzsdén jegyzett cég, és mint ilyen, erősen ráutalt a tőkepiacokra. Nagyon nem mindegy, hogy hol áll a részvényárfolyam, ha például újabb részvénykibocsátást szeretne végrehajtani a cég. Musk pedig nagyon sokat tett azért, hogy a Tesla árfolyama magasra emelkedjen, ezzel pedig értékesebb legyen a vállalat, mint az összes többi, tőzsdén jegyzett autógyártó együttesen. Csak halkan jegyezzük meg, hogy Musk mondott már olyanokat a Tesla árfolyamával kapcsolatban, ami mondjuk a magyar piacfelügyeletnél nem ment volna át bírság nélkül, de volt már olyan ügye Musknak, ami miatt lépett is az ottani hatóság, az SEC.

És mit tesz eközben a Volkswagen? Régi vágású, konzervatív cégként verbálisan eddig nem sokat tettek azért, hogy az árfolyam magasabban álljon, a hagyományos vállalatok a mémcégekkel szemben abban hisznek, hogy beszéljenek helyettük a számok, az asztalra letett teljesítmény számít, a befektetők meg majd eldöntik, mennyit ér a cég.

Egészen eddig. Ahogy más területeken, úgy most már a tőzsdei árazás kapcsán is elindult a Tesla másolása, Herbert Diess, a Volkswagen vezérigazgatója nemrég egészen nyíltan beszélt arról, hogy a konszernnek többet kellene érnie a tőzsdén, a Volkswagen piaci kapitalizációja jelenleg 140 milliárd euró,

Diess szerint azonban 200 milliárd eurót ér a konszern.

Hogy miért fontos ez?

Az autóipar drámai átalakuláson megy keresztül, a vállalatok transzformációja magas költséggel jár, brutálisak a fejlesztési költségek, amit részben például részvénykibocsátással bevont forrásokból lehet finanszírozni, ezért nem mindegy, hol áll az árfolyam.

Egy másik fontos szempont: a növekedés ás az átalakulás finanszírozásához a Volkswagen részben azt az utat is választhatja, hogy a konszernhez tartozó 12 márkából néhányat elad vagy tőzsdére visz. Nagyon nem mindegy, mennyit ér az egész konszern, milyen árazáson forog a teljes cég, amikor arról kell majd alkudozni, hogy egyes részeit mennyiért adják el vagy vezetik be a részvénypiacra.

Sokszor az a legdrágább, ami ingyen van

A fake közlemény és marketingkampány még bajba is sodorhatja a konszernt az amerikai tőzsdei felügyeletnél, ugyanis a VW viccének tőzsdei hatása is volt, az árfolyam kedden 4,7 százalékot ralizott, nagyrészt a Volkswagen bejelentésére, a befektetők világszerte örültek annak, hogy a konszern még a marketingen is teker egyet, tényleg minden szinten komolyan veszi az elektromos autózást, és sokakhoz biztosan ezzel a marketingkampánnyal jutott el az üzenet.

Emlékezhetünk, hogy volt egy hasonló, de azért a mostaninál jóval durvább sztori a Teslánál is. Musk 2018-ban azt írta ki a Twitterre, hogy biztosítva van a cég finanszírozása, és 420 (LOL) dolláros árfolyamon kivezeti a tőzsdéről a céget. Később kiderült, hogy nincs is meg a finanszírozás, az amerikai felügyelet, az SEC pedig 20 millió dolláros bírsággal sújtotta Muskot és a Teslát.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Címlapkép: Hannibal Hanschke-Pool/Getty Images