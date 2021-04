Már a járvány előtti szinteken a magyar tőzsde, közel a történelmi csúcs

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Márciusban is jól teljesített a BÉT: immár harmadik hónapja van csúcsközelben a BUX. Az index a hónap során 1,2 százalékkal 44 326 pontra emelkedett. A hazai tőzsdén is a világban érezhető kedvező tőzsdei hangulat uralkodik, az amerikai indexek után immár a főbb európai piacok is új történelmi csúcsokra emelkedtek. A vezető részvények közül a Richter van mindenkori csúcsa közelében, a legnagyobb forgalmat az OTP tudhatta magáénak. A brókercégek közül a Wood bonyolította a legnagyobb forgalmat, a második helyre ezúttal a Concorde került, őt követi az Erste.