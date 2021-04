Bemutatták a teljesen elektromos meghajtású Hummer SUV-t

A General Motors bejelentette és egyúttal előrendelhetővé tette hatalmas méretű teljesen elektromos meghajtású SUV-jét, az elektromos Hummert. Ez a modell a várhatóan idén ősszel debütáló elektromos Hummer pickup modelltestvére lesz.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

A tekintélyes méretű teljesen elektromos SUV-t 2023-tól kezdik el értékesíteni, de a jármű már most előrendelhető. A városi terepjáró modellt 110 595 dolláros bevezetési áron kínálják majd, az elektromos Hummer Pickupnál tehát kicsivel olcsóbban: az első verziós pickupot 112,595 dollárért tervezik kínálni a szalonokban. Az "Edition 1" csomag nem egy alapcsomag egyik modellnél sem, a most bejelentett SUV-nél egy extrém off-road felszereltséget is magában foglal az ajánlat, később olcsóbb felszereltséggel is rendelhető lesz mindkét modell.

A SUV 250-300 mérföldet képes megtenni egy töltéssel, 3,5 másodperc alatt gyorsul 60 mérföldre és 830 lóerős elektromos motort kap.

Ezek a teljesítmény-adatok némileg elmaradnak a pickup verzió tudásától, mely papíron 50 mérfölddel többet tud megtenni, 170 lóerővel erősebb a motorja és fél másodperccel hamarabb képes elérni a 60 mérföldes sebességet.

A hatalmas méretei miatt előnyös az oldalazó közlekedési mód a parkolásoknál: az úgynevezett „rák üzemmód” lehetővé teszi az autó négy kerekének szimultán elforgatását, ezzel a jármű tulajdonképpen átlós irányban is tud majd mozogni - nagyban megkönnyítve a szűkös helyeken történő parkolást.

(CNBC)

A címlapkép forrása: General Motors, YouTube.