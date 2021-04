Mit mutat a relatív erő? Idén ezekre a szektorokra és országokra váltottak a befektetők!

A relatív erő szerepe a technikai elemzésben az, hogy megmutassa, melyek azok a szektorok, ágazatok, régiók, vagy bármilyen egyéb kategória alapján a piac egy-egy szegmense, ahol felülteljesítés vagy alulteljesítés áll fent. Ezek az eltérések általában hosszabb ideig is fennmaradnak, ami a befektetők számára hasznos lehet a pozíció nyitások vagy zárások első szűrési körében. Fontos, hogy itt nem csak a százalékos különbséget érdemes megnézni - ezúttal március végével - year-to-date alapon, hanem azt is, hogy a negyedév során, azon belül is milyen relatív mozgások történtek.

Land of the Free, and the land of the Brave

A főbb amerikai részvénypiacokon egyértelmű átrendeződés történt. Amíg a járvány és a válság első szakaszában a technológiai szektor volt a nyertes, addig az idei évben a sokszor ismételt rotáció során a növekedési papírokból az érték alapon kezelt részvényekbe áramlott át a tőke. Ezt megerősíti, hogy a Nasdaq 100 hiába volt február közepéig kicsit erősebb, mint az S&P 500, utána csúnya lemaradásba került és az utóbbi nemcsak beelőzte, hanem jócskán le is hagyta vetélytársát.

A másik, még látványosabb jelenség az, hogy intézményi szinten is magasabb fokozatba kapcsoltak a kis (zölddel jelölt) és közepes kapitalizációjú (pirossal jelölt) papírok piacán a befektetők. Bár az tény, hogy ezek hosszabb távon a kiemelt kockázatukkal párhuzamosan magasabb hozamokat is adnak, ekkora különbség egyetlen negyedév alatt közöttük és a nagy kapitalizáció között eléggé ritka. Fontos ugyanakkor felhívni a figyelmet arra, hogy amíg az S&P 500 március végén is az új csúcsoknál van, addig a két kisebb cégeket tömörítő index, komoly korrekción esett át. Emiatt itt a relatív erő fennmaradásáról nem feltétlenül lehet beszélni, és most biztosabb pozíciónak tűnik az unalmasabb, hagyományosabb ágazatokban lévő részvényeket választani.