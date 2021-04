Rábólintott az EU, megkaphatja az állami segítséget az Air France-KLM

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

A francia állam a még tavaly nyújtott 3 milliár eurós hitelét konvertálja át részvénnyé és további 1 milliárd eurót juttat a légitársaságnak egy részvénykibocsátás során, amellyel a jelenlegi 14,3 százalékról 30 százalékra emelkedik a részesedése.

Ezzel a francia állam lesz a légitársaság legnagyobb tulajdonosa. Franciaországon kívül még a holland állam rendelkezik 9,3 százalékos részesedéssel a francia-holland légitársaságban, a Delta Air Linesnak 8,8 százalékos részesedése van, a China Eastern pedig bár jelezte, hogy venne részvényeket, de 10 százalék alatt maradhat a tulajdonrésze.

Az EU jóváhagyását azzal a feltétellel kapta meg a tranzakció, hogy Franciaország egy éven belül kidolgoz egy hiteles exit-stratégiát és 2027-re a válság előtti szintre csökkenti a tulajdonrészét. Az osztalékokat, a saját részvény vásárlásokat és a menedzsment bónuszát fel kell függeszteni addig amíg az állami segítség nagy részét vissza nem fizetik.

Az egyezményben van egy érdekes kitétel is, az Air France-nak át kell adnia 18 slotot a párizsi Orly reptéren a versenytársaknak, ami jelenleg a reptéri portfóliója 4 százalékát teszi ki. De csak olyan légitársaság jöhet szóba, amelynek bázisa van az Orly reptéren és helyi szerződésekkel foglalkoztat alkalmazottakat – ami elképzelhető, hogy nem tetszik majd az olyan diszkont légitársaságoknak, mint a Ryanair, amely nem felel meg a feltételeknek. Az Air France-KLM vezérigazgatója szerint erre azért volt szükség, hogy megvédjék a légitársaság saját fapadosát, a Transaviát a tisztességtelen versenytől.

A légitársaság azt is közölte, hogy jövő hónapban újabb intézkedéseket tervez, hogy erősítse mérlegét és csökkentse eladósodottságát. Emellett friss várakozásokat is közzétett a menedzsment, miszerint az első negyedévben 750 millió eurós vesztesége lehetetett az EBITDA szintjén (a teljes 2020-as évben 1,7 milliárd eurós vesztesége volt). De még így is jobban sikerült a január-február, mint várták és a légiközlekedés iránti kereslet jelentős felfutására számít a vezetőség, ahogy javul az átoltottság a nyári utazási szezonra.

Nem az Air France-KLM az egyetlen légitársaság, amelyben jelenetős állami tulajdon jelent meg a járvány miatt foganatosított mentőcsomagok következtében, Németország például 16,7 százalékos részesedést szerzett a Lufthansában.

Az Air France-KLM árfolyama 0,3 százalékos mínuszban áll a mai kereskedésben a bejelentéseket követően nem mozdult jelentősebb mértékben a részvény.

Az Air France-KLM árfolyamának alakulása

Címlapkép: AaronP/Bauer-Griffin/GC Images