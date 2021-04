Ezek a részvények most drágának tűnhetnek, de pár év múlva bánni fogod, hogy nem vettél belőlük

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A részvények általánosságban véve drágák, ami nem is csoda, hiszen a globális likviditásbőségtől fűtve most is napi szinten dőlnek az újabb csúcsok a tőzsdéken, az árfolyamok rakétaszerűen emelkednek, ezzel pedig a profitok bővülése nem tart lépést. Persze az, hogy mit tekintünk drágának, sok mindenen múlik, de van több olyan mutatószám, ami segít navigálni a befektetőknek. Mutatunk néhány részvényt, amely nem feltétlenül olcsó, mégis jó befektetés lehet.