Felrobbant a 21. század pénzügyi atombombája, sokakat maga alá temetett

10 milliárd dollárból 10-szeres tőkeáttétellel 100 milliárd dolláros pozíciót nyitni, mi mehet félre? Hát, például az, hogy az árfolyamok nem mindig abba az irányba mennek, amerre szeretnénk. Ezt a leckét tanulta meg az Archegos Capital Management élén Bill Hwang, akit sokan a legtehetségesebb alapkezelők között tartottak számon. Hwang sikerei nagyjából addig tartottak, amíg az árfolyamok egy irányba, felfelé mentek, de egy váratlan vállalati esemény mindent borított, és az Archegos pedig elindult a margin callokkal kikövezett lejtőn, ami a világ nagybankjainál több milliárd dolláros veszteséget okozott. A történet feldolgozása még zajlik, de annyi már most látszik, hogy újra bebizonyosodott, a tőkeáttétel igencsak pusztító erejű tud lenni.

Az LTCM bedőlése óta nem volt akkora hedge fund összeomlás, mint amit az Archegos hozott össze, pedig az LTCM-hez hasonlóan kívülről itt is úgy tűnt, hogy kivételes tehetségű szakemberek irányítják a céget. Ha nagyon röviden szeretnénk elmondani, hogy mi is történt valójában, akkor a lényeg valami olyasmi lenne, hogy

egy a szakmában elismert alapkezelő menedzser által felhúzott befektetőcég magas tőkeáttétellel kereskedett a tőkepiacon, és mindaddig sikeres volt, amíg az árfolyamok emelkedtek, amikor azonban estek, hirtelen likvidálni kellett a pozíciókat, ezzel viszont a cég a világ nagy befektetési bankjait is vitte magával a szakadékba.

A Bill Hwang által vezetett family office nem a szokványos módon fektetett be, ugyanis az Archegos gyakorlatilag nem birtokolta az alaptermékeket, azokat swapokon (Total Return Swaps, TRS) vagy CFD-ken (contracts for difference, olyan befektetési eszköz, mely egy másik eszköz árfolyamát követi) keresztül tartotta a portfóliójában. Amikor emelkedett az árfolyam, akkor profitált abból, amikor viszont esett, akkor a tőkeáttétel miatt jelentős veszteséget szenvedett el, ami végső soron oda vezetett, hogy a margin callok miatt előbb még több tőkét kellett betennie a pozíciók mögé, később pedig, amikor már nem tudta tartani a pozíciókat, azokat likvidálni kellett. A valóságban tehát az alaptermékek nem az Archegosnál, hanem a hedge fund brókerénél voltak, így azt, hogy az Archegos pontosan mekkora részvénypozícióval rendelkezik, nem is lehetett tudni.