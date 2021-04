Ezeket a részvényeket veszik az intézmények!

Az intézményi vételek az egyik legbiztosabb táptalaját jelentik az emelkedő trendeknek. Amikor a fontosabb alapkezelők, befektetési bankok, nyugdíjpénztárak befektetési bizottságai vagy befolyásosabb portfólió menedzserei egy-egy részvény portfóliókba történő behelyezéséről hoznak döntést, hetekre, hónapokra képesek megsegíteni az árfolyamot. Bár az algoritmusok sokat segítenek abban, hogy a vételi megbízásokat időben szétterítsék, a grafikonon sokszor vannak árulkodó jelek arról hogy az intézmények megkedvelték a kérdéses papírokat. Ez gyakran akkumulációban ölt testet és a technikai elemzés segítségével néhány olyan részvényt nézünk meg, ahol ez most tapasztalható is.

Nucor

Az acélipari vállalat már a nagy és közepes kapitalizáció határmezsgyéjén van, és a koronavírus okozta kilábalást árazva eléggé megkedvelték az alapkezelők. Az árfolyam szinte egész idei évben egy szűk emelkedő csatornában volt, amiből még felfelé is képes volt kitörni. Ahogy a nagykönyvben meg van írva, ezt erősödő forgalom mellett tették, ami kifejezetten pozitív jel. A zöld nyilakkal jelölt intézményi akkumulációra az utal, hogy a kereskedés volumene jelentős mértékben megemelkedett, és hosszú zöld gyertyák a nap közbeni folyamatos vásárlásokat tükrözik. Ráadásul ez két egymást követő kereskedési napon is megtörtént, a második esetben az overnight résre reagálva. Az intézmények szerepére az is utal, hogy az árfolyam egy igen szűk, 78 és 82 dollár közötti konszolidációs sávba rendezkedett be, vagyis nemigen akadnak kisebb spekulánsok, akik ezt a szintet profitrealizálásra használják fel. Sokkal valószínűbb, hogy az egyébként is jó hangulatra az alapkezelők hosszabb távú meglátásaik alapján reagáltak.