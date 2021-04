Goldman Sachs: Megugró infláció mellett ezek a részvények lehetnek a nagy nyertesek

Múlt pénteken már kaptunk információkat az inflációról, miután a közzétett adatok szerint az Egyesült Államokban a termelői árak 1 százalékkal emelkedtek márciusban. Ezzel kapcsolatban, illetve a kedden esedékes inflációs adat kapcsán a Goldman Sachs stratégái közölték, hogy a következő hónapokban magasabb inflációra lehet számítani, ami kedvező lehet a magas árképzési képességű vállalatokat.

A stratégák szerint az amerikai jegybank most magasabb inflációt akar, "és amit jegybank akar, azt általában előbb, vagy utóbb meg is kapja" - közölték. A befektetési bank közgazdászai arra számítanak, hogy a következő hónapokban emelkedni fog az infláció, a csúcsot áprilisban éri el 2,3 százalékon, majd 2023-ig 2 százalék alá csökken.

Ami a részvényekre gyakorolt hatást illeti, a Goldman szerint a marzsok vannak a fókuszban. Bizonyos vállalatok úgy védik meg a marzsaikat, hogy a magasabb költségeket áthárítják a fogyasztókra. A stratégák arról számoltak be, hogy az alacsony árazási képességű társaságok historikusan jobban teljesítettek, amikor az S&P 500 vállalatainak profitmarzsai bővültek. Ezzel szemben a nagy árazási képességű vállalatok az elmúlt év során jelentősen lemaradók voltak. Az emelkedő infláció azonban azt jelentheti, hogy ez hamarosan változni fog, és a magas árazási erővel rendelkező vállalatok számára kedvező lehet az új környezet - mondta a stratégák.

A Goldman ilyen, magas árazási erővel rendelkező vállalatok részvényeit vizsgálta – olyanokat, amelyek magas és stabil bruttó marzzsal rendelkeznek a szektortársaihoz képest. Ezek között szerepelt többek között:

A gyorsjelentési szezonnal kapcsolatban a Goldaman átlagosan 5 százalékos árbevétel és 19 százalékos EPS növekedésre számít, bár a stratégák szerint ezek a számok nem fognak sokat számítani, mivel a visszatekintő mutatók a kilábalás szempontjából kevésbé relevánsak az előre tekintő piac számára.

Egy másik fontos kérdés a részvénypiacok szempontjából, Joe Biden elnök terve, hogy a társasági adó mértékét 28 százalékra emelje. A Goldman szerint Biden javaslatainak teljes elfogadása azt eredményezné, hogy a 2022-es éves S&P 500 EPS 12 százalékos növekedése mindössze 5 százalékra esne vissza.

Jeroen Blokland, a Robeco Asset Management vezető portfólió menedzsere egyébként ma felhívta rá a figyelmet, hogy a magasabb termelői árak pozitív korrelációban vannak az S&P 500 vállalati eredményeivel.

