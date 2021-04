Itt a nagy nap: tőzsdére megy a Coinbase, de van egy kis bökkenő

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az egész befektetési világ a Coinbase mai, közvetlen tőzsdei bevezetésére figyel, hiszen ez egy igazi mérföldkőnek számít a kriptoökoszisztéma számára. A korábbi beadvány alapján arra lehetett számítani, hogy a vállalat értéke durván 90 milliárd dollár lehet, most azonban meghatároztak egy referenciaárat a részvényekre, amivel jóval kisebb vállalatértéket kapunk.

A Goldman Sachs és a Nasdaq 250 dolláros referenciaárat határozott meg a Coinbase részvényeire a mai közvetlen bevezetés előtt. Ez az ár 27 százalékkal alacsonyabb, mint ahány dolláron (342,58 dollár) legutoljára gazdát cseréltek a Coinbase részvények a magán másodpiacon.

Ez alapján cég értéke 66,6 milliárd dollár lehet a 266,2 milliós becsült részvényállománnyal számolva.

A referenciaár meghatározásához a nyilvános pénzügyi információkat használják fel, valamint a piaci hangulatot, és az érték általában konzervatív becslés. A referenciaár egyébként nem az ajánlati ár és senki sem vett, vagy adott el részvényeket ezen az áron. A nyilvános nyitóár a nyitóaukción megadott vételi és eladási ajánlatok alapján kerül meghatározásra.

Bár nyilván PR szempontból kedvezőtlen lenne, ha a Coinbase részvények az első néhány napban a referenciaár alatti árfolyamon forognának, a nagy kérdés természetesen az, hogy hosszabb távon hogyan fognak teljesíteni. Ha megnézzük például a Squaret, ott is 12,9 dollárról 8 dollárra esett az árfolyam nem sokkal a bevezetés után, most pedig 273 dollár környékén forognak a részvények.

Sokan számítanak egyébként arra, hogy a Coinbase tőzsdei bevezetésével általánosságban megnő a kriptobefektetők száma, illetve a kriptodevizák iránti érdeklődés, és ahogy korábban írtuk, ez valóban egy mérföldkőnek számít, hiszen ez lesz az első kriptotőzsde, ami a nyilvános piacra van bevezetve. Ezeket a befektetők is elkezdték árazni, a DPO előtti napokban nagy rali alakult ki a kriptodevizáknál, többek között a bitcoin is új csúcsra emelkedett tegnap, és ma is rekordot döntött már.

Címlapkép: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images