Történelmi felvásárlást hajthat végre az OTP

Az OTP néhány éve komoly versenyben volt azért, hogy megszerezze az egyik legnagyobb szlovén pénzintézetet, a Nova KBM-et, végül azonban egy private equity cég, az Apollo lett a befutó 250 millió eurós vételárral. A Reuters úgy tudja, hogy az OTP újra megpróbálkozna a szlovén bank megvásárlásával, ami azonban most már jóval nagyobb falat lenne, mivel időközben az Apollo 444 millió euróért megvásárolta a harmadik legnagyobb szlovén bankot, az Abankát, amely összeolvadt a Nova KBM-mel, az egyesült pénzintézet közel könyv szerinti értéken, vagyis egymilliárd eurón kelhet el. Ha létrejön a tranzakció, az az OTP történetének legnagyobb összegű bankvásárlása lehet.

Az OTP évekkel ezelőtt megvette volna a szlovén bankot

A Nova KBM Szlovénia második legnagyobb, állami tulajdonban lévő bankja volt, amelynek privatizálását már 2013-ban fontolgatta a szlovén állam, akkor a szlovén gazdasági reformprogramban bankok és más állami vagyonok értékesítése is szerepelt. Szlovénia súlyos bankválsággal szembesült, amely a túlzott kockázatviselés, az állami tulajdonú bankok gyenge minőségű vállalatirányítása, illetve a nem elég hatékony felügyeleti eszközök miatt alakult ki. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) korábban ismertetett országjelentése szerint Szlovéniának a korábban számított egymilliárd eurónál nagyobb összegbe kerülhet a bankok feltőkésítése, ezért is tervezték, hogy inkább megválnak a Nova KBM-től.

A Nova KBM privatizációjáért sokáig az OTP is versenyben volt, 2015-ben azonban az Apollo lett a befutó a második legnagyobb szlovén bankért folytatott felvásárlási csatában. A szlovén pénzintézet megszerzéséért sokáig az OTP is versenyben volt, már 2014 júliusban beszámoltunk arról, hogy az OTP érdeklődik a szlovén bank iránt, az események azonban 2015-ben gyorsultak fel. Az akkori hírek hírei szerint mindkét vevőjelölt megemelte az árajánlatát, 2015 januárban az Apollo 200 millió euróra emelte az ajánlatát, nem sokkal később az a hír terjed a szlovén médiában, hogy az OTP is megemelné ajánlatát. Végül az Apollo 250 millió euróért vette meg a szlovén bankot.

A Nova KBM akkoriban tartósan veszteséges volt, 2014-ben elbukott az EKB stressztesztjén. Az OTP-től akkor nagy dobás lett volna a Nova KBM megszerzése, írtuk 2015-ös cikkünkben, hiszen azzal a szlovén operáció az OTP legnagyobb leánybankjává válhatott volna.

2019-ben az Apollo tovább terjeszkedett a szlovén bankpiacon, egy állami pénzintézetet, az ország harmadik legnagyobb bankját, az Abankát vásárolta meg 444 millió euróért a két pénzintézet pedig egyesült, az volt a szlovén bankszektor történetének legnagyobb összeolvadása.

Legutóbb is Szlovéniában vásárolt az OTP

Az OTP 2014 és 2019 között sorra hajtotta végre az akvizíciókat, legutoljára pont Szlovéniában vásárolt bankot, az SKB-t, amelyet attól a francia nagybanktól, a SocGentől vette meg, amelytől több régiós pénzintézetet is vásárolt, és amely egymás után vonult ki a régió országaiból. Az SKB a negyedik legnagyobb szlovén bank, mérlegfőösszeg alapján 8,3 százalékos piaci részesedéssel, az a pénzintézet univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. 2019 decemberében jelentették be, hogy megtörtént a szlovén tranzakció pénzügyi zárása, melynek eredményeként a Societe Generale Csoport szlovén leánybankja, az SKB Banka 99,73 százalékos részesedése, valamint egyéb leányvállalatai az OTP Bank tulajdonába kerültek.

Csányi Sándor a tavaly januári, ljubljanai sajtótájékoztatón azt mondta, hogy

a szlovén piacon organikus növekedést és akár további felvásárlásokat, míg hosszú távon 25-30 százalékos piaci részesedés elérését tervezi az OTP Bank.

Nagy dobás lenne

Az OTP első nagy akvizíciós köre 2001-2007, a második pedig 2014-2019 között zajlott, és bár az utolsó néhány megvásárolt bank vételárát nem közölték, nagyon valószínű, hogy

az OTP történetének legnagyobb összegű bankvásárlását hajthatja végre Szlovéniában, ha stimmel a közel egymilliárd eurós vételár.

Az eddigi legmagasabb vételárat (nominálisan) még 2006-ban fizette az OTP egy akvirált bankért, akkor a Raiffeisen ukrán operációját vette meg a magyar bank, az 171 milliárd forintba került, jelenlegi árfolyamon

a Nova KBM forintban ennek több mint duplája lenne.

Sarokszámok

Tavaly év végén a Nova KBM mérlegfőösszege 9,18 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon 3290 milliárd forint), saját tőkéje pedig 991,3 millió euró (~355 milliárd forint) volt.

A szlovén bank az elmúlt években profitábilisan működött, az adózott eredmény 2018-ban 72,5, 2019-ben 62,5, tavaly pedig 210,8 millió euró (jelenlegi árfolyamon 75,5 milliárd forint) volt.

A nettó kamatmarzs tavaly 1,78 százalék volt (OTP Csoport 3,61 százalék, OTP Szlovénia 2,21 százalék).

A Nova KBM 2020 végén 2075 alkalmazottat foglalkoztatott.

Nagyra nőne a szlovén OTP

Az OTP Csoport mérlegfőösszege tavaly év végén 23 336 milliárd forint volt, az akvizícióval a csoport mérlegfőösszege 14 százalékkal növekedne.

Az OTP szlovén bankjának mérlegfőösszege 1 354 milliárd forint, ahhoz hozzáadva a Nova KBM közel 3 290 milliárd forintos mérlegfőösszegét, 4 644 milliárd forint adódik, vagyis közel 3,4-szeresére nőne az OTP szlovén operációja.

A Nova KBM megvásárlásával az OTP szlovén operációja lenne a bankcsoport legnagyobb mérlegfőösszegű leánybankja, megelőzve még a mostani elsőt, a bolgár OTP-t is.

Olcsó? Drága?

A régiós bankrészvények jelenleg 0,4-1,4 közötti P/BV rátán, az OTP papírjai a könyv szerinti érték 1,1-szeresén forognak.

Amennyiben igaz a Reuters egymilliárd eurós értesülése, akkor a Nova KBM-et az OTP közel könyv szerinti értéken vásárolhatja meg, amivel a szlovén bank árazása a régiós bankrészvények árazási sávjának felső széléhez lenne közelebb.

Legutóbb Üzbegisztánról szóltak a hírek

Idén március végén Szijjártó Péter bejelentette, hogy magyar vállalatok modernizálhatnak stratégiai ágazatokat Üzbegisztánban, a bejelentésében az OTP is szóba került.

Kilencvenöt megállapodást írt alá az üzbég és a magyar kormány Taskentben, és ezek alapján magyar vállalatok kapják meg a lehetőséget arra, hogy stratégiai ágazatokat átalakítsanak, illetve modernizáljanak Üzbegisztánban, mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

Az OTP a legnagyobb magyar bankként, itt az első külföldi bankként kapja meg azt a lehetőséget, hogy részt vegyen az üzbég bankrendszer privatizációjában. Az erről folyó tárgyalások előrehaladott állapotban vannak

- mondta a miniszter.

A külügyminiszter nyilatkozatára reagálva az OTP a következő kommentet tette közzé:

Az OTP Bank kiemelkedő tőke és likviditási helyzetére alapozva, sikeres régiós terjeszkedési stratégiáját követve több országban is folytat különböző fázisban lévő akvizíciós tárgyalásokat. Ezek közül vannak olyan országok, ahol már jelen van az OTP Csoport, és vannak olyanok is, ahol még nincs leánybankja, de jó piacra lépési lehetőség kínálkozik. Üzbegisztán bankrendszere privatizáció előtt áll, az OTP Bank valóban vizsgálja annak lehetőségét, hogy miként vehetne részt ebben a folyamatban.

Amennyiben valóban üzbég bankot venne az OTP, azzal története során első alkalommal terjeszkedne Európán kívül.

