Ezek azok a gigászok, akik nagy tétben fogadtak az űriparra

Nemrég foglalkoztunk két írás keretein belül is az űrszektorral, egészen pontosan megnéztük a szektor jövőjével kapcsolatos kilátásokat és az aktuális, betervezett projekteket, illetve a teljesség igénye nélkül megnéztünk több magánkézben lévő vállalatot, melyek potenciálisan jó befutók lehetnek akkor, amikor igazán beindul az űripar. De természetesen nem csak a direkt módon űrkutatásra specializálódott cégeknek lehet komoly szerepük az ég meghódításában, két igazi tech-nagyágyú is komoly téttel szállt be a „játékba” tavaly.