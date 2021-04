Hogyan keresett dollármilliárdokat a képregényfüggő matekzseni?

Bár az utóbbi időszak jellemzően elkényeztette a befektetőket rengeteg egyedi sztorival, aki régóta a piacon van, az jól tudja, hogy a tőzsdén többlethozamot elérni néha nem egyszerű, pláne évtizedes távlatokban. Még nehezebb ezt megtenni azoknak a nagy, több tízmilliárd dollárt kezelő intézményi befektetőknek, akiknek minden mozdulatát megérzi a kereskedési könyv. Néha a nagyon egyszerű ötletek is rengeteg pénzt hozhatnak ezeknek az alapoknak, de végrehajtásuk a kvantitatív megközelítés nélkül lehetetlen lenne. A Factor Investing ennek a kettőnek a találkozásánál található, és mára már intézményi szinten rengeteg helyen bevett gyakorlatnak számít. Ebben a cikkben megnézzük, hogy kik voltak ott az indulásnál, és hogy egy ambíciózus ember hogyan volt képes felépíteni ezáltal a világ egyik legnagyobb hedge fundját. Emellett pedig a módszertan kisbefektetői lehetőségeire is kitérünk.

Nem biztos, hogy jó ötlet éles szakmai vitába keveredni egy elismert közgazdász professzorral. Pláne akkor nem, ha az illető az ember főnöke és mentora egyben. Clifford Asness, egy fiatal, képregényfüggő, nagyszájú asszisztens azonban éppen ezt tette. Vitapartnere és felettese nem volt más, mint Eugene Fama, aki már akkor a Chicagoi Egyetem ikonikus alakja volt, valamint a közgazdász és befektetői körökben világhíres Hatékony Piacok Elméletének megalkotója. Munkásságáért 2013-ban a Nobel-díjat is elnyerte. A fiatal, kiváló jegyekkel végzett tanársegéd persze tisztelte mentorát, de pénzügyi oldalról sokkal többre vágyott, mint az akadémiai karrier. Fama egy ideig próbálta meggyőzni hogy maradjon, de nem járt sikerrel, és Asness a disszertációja megírása után dobbantott, majd 1993-ban csatlakozott a Goldman Sachs-hez, amely már akkor is a befektetési bankok csúcsát jelentette. Ott villámgyors karriert futott be, majd pár évre rá két társával megalapította a saját hedge fundját. Ez két évtized legforgása alatt a világ negyedik legnagyobbjává nőtte ki magát a kezelt vagyont tekintve, félelmetesen gazdaggá téve magát Asnesst is. Hiába vitatkozott egy szakmai legendával, neki lett igaza. Mi volt az a módszer, ami ekkora sikert okozott neki? A válasz a Factor Investing és a Momentum stratégia.

Az idegennek hangzó kifejezésektől nem kell megijedni, az elmélet lényege megdöbbentően egyszerű. Ennek megértéséhez érdemes egy kis történelmi kitekintőt adni.

A CAPM elmélet szerint egy részvény teljesítménye és kockázata kétfelé bontható: a piaci hozamra és kockázatra, illetve a részvény egyedi paraméterére, amit bétának szoktunk hívni. Egy unalmas, kiszámítható bevételekkel rendelkező közszolgáltató cég, ami áramot szolgáltat alacsony bétával rendelkezik, mert a piaci hozam közelében vagy az alatt teljesít, de ehhez alacsony egyedi kockázata is van. Egy feltörekvő technológiai cég, amelyik a növekedés által folyamatosan előre menekül, pedig magas bétát tudhat magáénak, mert bőven teljesíthet a piaci átlag felett, de egyedi kockázata is hatalmas. Ezt már az ötvenes években leírták.

Forrás: omnicalculator.com