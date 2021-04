Kritikus szinten a magyar tőzsde, hamarosan eldől a sorsa

Az elmúlt napokban folyamatosan csökkent a BUX értéke, amely most egy kritikus szintre érkezett. Tette ezt ráadásul úgy, hogy a nemzetközi indexek inkább emelkedtek ugyanezen időszak alatt, így a relatív erő is gyengének mondható. Az index esetén számos negatív jel van, ami azt sejteti, hogy az eladók ereje most a nagyobb, de még nincs minden veszve a középtávú trendet illetően. A BUX-ot a blue chip-ek többsége húzza lefelé, de van olyan részvény, amelyik fittyet hány a negatív hangulatra, és erős képet sugároz magáról. Gyors technikai elemzés.