Részvények, amelyek a bitcoin szárnyalásból profitálnak - online előadás ma este

A bitcoin és egyéb kriptodevizák emelkedő trendje nemcsak magukban az eszközökben, hanem több részvényben is komoly lehetőségeket nyitott meg. Néha még nagyobbat is, mintha magát az alapterméket vásároltuk volna meg. Vannak vállalatok, amelyek hardvert gyártanak a bányászathoz. Mások rengeteg bitcoint vásároltak, és ez hajtotta fel a részvényeik értékét. Vannak olyan cégek is, amelyek magával a bányászattal foglalkoznak. Mindegyikben volt és gyakran van is emelkedő trend, de a kockázatok természetesen a szokásosnál is magasabbak. A webinárium során megnézzük, hogy melyek az érintett vállalatok, és a technikai elemzés segítségével megvizsgáljuk, hogy a mire számíthatunk velük kapcsolatban a jövőre nézve.