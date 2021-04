Csúnya lefordulás a kriptopiacon, emelkedtek a tőzsdék Amerikában

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kivétel nélkül erősödtek az amerikai tőzsdék, az S&P 500 és a Dow Jones rekordszinten zártak. Az emelkedést segítette, hogy tegnap több kedvező gazdasági hír is érkezett, jól teljesített a kiskereskedelem és a feldolgozóipar is. Ugyanakkor a technológiai cégek és a Nasdaq nem teljesítettek kifejezetten jól, a részvényindex a tegnapi záróértéke közvetlen közelében fejezte be a hetet. Az ázsiai piacokon többnyire jó teljesítmény volt látható, és Európában is emelkedtek a börzék. A bitcoin és több meghatározó kriptodeviza árfolyama is esett miután a török jegybank bejelentette, hogy a hónap végétől betiltja a kriptodevizás fizetéseket.