Megszólalt a Mol az alapítványról, az őrségi fúrásról, az osztalékról

Megtartotta éves rendes közgyűlését a Mol, amelyen a járványhelyzetre való tekintettel az igazgatóság döntött a napirendben szereplő pontokkal kapcsolatban. A társaság a közgyűlés után sajtótájékoztatót is tartott, melyen Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató előadása után a menedzsment válaszolt az újságírók kérdéseire.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató előadásának a legfontosabb pontjai az alábbiak voltak:

A koronavírus-járvány nem átmenetinek bizonyult, a társaság pedig igyekezett megvédeni a munkatársait és a fogyasztókat. A Mol csak Magyarországon több mint 4 milliárd forintot költött védekezésre, csoportszinten ez pedig bőven 6 milliárd forint felett volt.

Egy bizonytalan környezetben kell megtalálnia a helyét a társaságnak, amelyben biztosítania kell az üzemanyagellátást, de megjelent a zöld átmenet iránti igény is. Azok, akik ebben a helyzetben először reagálnak, és lehetőleg jól, azok valószínűleg nem a vesztesek oldalán lesznek. Ehhez még hozzáfűzte Hernádi Zsolt, hogy:

Az energiaátmenet gyakorlatilag egy új ipari forradalomnak a része, és ennek mi nem elszenvedői akarunk lenni, hanem alakítói.

Az olajipar történetének talán legnehezebb időszaka volt a tavalyi, a globális kereslet a legrosszabb időben több mint 20 százalékkal esett vissza, ez olyan mintha az Egyesült Államok és Kína egyszerre leállt volna a nyersolaj vásárlásával. A helyzet ezután javult, és 2021 sem fogja elérni a koronavírus-járvány előtti szinteket. A szektor önmagához képest azonban jól teljesített és gyorsan alkalmazkodott a helyzethez, visszafogta a beruházásokat. A Mol számára előny volt az integrált üzleti struktúra is, így a válság ellenére is több mint 2 milliárd dolláros EBITDA-t ért el a cég.

Az idei év már a gazdasági növekedésről fog szólni, a Mol számára releváns piacokon a GDP növekedés 5 százalék körül lesz. Bizonyos gazdasági szegmensek azonban lassabban fognak kilábalni, mint a turizmus, a légiforgalom és a nemzetközi hajózás.

Bizonyos gazdasági szegmensek azonban lassabban fognak kilábalni, mint a turizmus, a légiforgalom és a nemzetközi hajózás. A körforgásos gazdaság lesz a kulcsa annak, hogy a klímaválságból mennyire tudunk kijönni. A PET-palackokat 2025-től például már 25 százalékban újrahasznosított műanyagból kell megoldani, 2030-tól pedig 30 százalék ez az arány. Az átalakulás azonban nem olcsó és sok pénzbe kerül:

Ha a mai árakon Magyarország az energiaátmenetet meg tudná csinálni egyik napról a másikra, az majdnem az egy éves GDP-t venné el.

A Mol a közép-európai körforgásos gazdaság vezető vállalata szeretne lenni, és a következő 5 évben egy milliárd dollárt fog a cég olyan projektekre költeni, ami ezt a célt szolgálja. A fedezetet a hagyományos üzletágak fogják megtermelni ehhez, amelyek termékeire továbbra is szükség lesz.

Az alternatív üzemanyagok ki fogják szorítani a hagyományosakat, de azt még nem lehet megmondani, hogy hosszú távon melyik lesz a nyerő. Magyarországon például ugyan növekszik az elektromos autók értékesítése, de tavaly még így is csak az új eladások 4 százalékát tették ki. Emellett sajátos logisztikai problémákat vethetnek fel. A Mol bővíti az elektromos töltőállomás rendszerét Közép-Európában, már az év végén lehet, hogy a töltőhelyek 10 százaléka rendelkezhet elektromos töltési lehetőséggel. Emellett egyre kecsegtetőbb a hidrogénhajtás szerepe is. Azt is elmondta Hernádi Zsolt, hogy:

A körforgásos gazdaság a jövő kulcsa. Mi ott akarunk lenni mindenben, ami a körforgásos gazdaságnál szerepet tud játszani, energiaforrásként tekintünk mindenre.

Végül azt is megjegyezte a Mol vezetője, hogy a magyar állammal közösen létrehozandó alapítvány esetében a társaság be fogja építeni azokat a fékeket és ellenőrző mechanizmusokat, amik szükségesek.

Kérdések és válaszok

A vártnak megfelelő osztalékot szavazott meg az igazgatóság, várható-e speciális osztalék ebben az évben?

Ebben az évben nem tervezi a társaság ezt.

Az osztalék kifizetését mikorra tervezi a társaság, és ebből az osztaléktömegből várhatóan jut-e ebből már az új alapítványnak?

Az osztalék kifizetését az igazgatóság hagyja jóvá, május végén van legközelebb ülés, vélhetően addigra már lesz erről is döntés. Az alapítvány esetében a részesedés attól függ, hogy megalakul-e addigra vagy nem, és megtörténik-e addig a vagyoni hozzájárulás.

Miért esett a választás a választás Nagy Mártonra, Kaderják Péterre és Dorkota Lajosra a felügyelő bizottsági kinevezések esetében?

A szokásos eljárást követte a Mol, sem másik alapítványtól, sem az államtól nem érkeztek nevek. Minden nevet meg tud a társaság indokolni: Nagy Márton az MNB alelnökeként nagyon komoly innovációkat hajtott végre, Kaderják Péter az államigazgatásban igen komoly folyamatokat indított el a fenntarthatóság irányába (pl. energiahatékonysági rendszer, körkörös gazdaság), Dorkota Lajos pedig a MEKH elnöke volt.

Az új alapítvány bejelentése óta látványosan esett a Mol részvényeinek árfolyama, mivel nyugtatnák a tulajdonosokat?

Az árfolyam mozgása csak hosszú távon magyarázható meg, nem gondolja a társaság, hogy szignifikáns összefüggés lenne a bejelentés és a részvények mozgása között. Az alapítvány működése egyértelműen hozzá lesz kötve azokhoz a célokhoz, amit a Mol a fenntarthatóság érdekében csinál majd a jövőben, ettől nem lehet majd eltérni. A rendszerben meg lesznek a fékek és biztosítékok, hasonló kérdések merültek fel a Corvinus Egyetem kapcsán is korábban, ahol azóta javultak a folyamatok.

A Mol-Új Európa Alapítvány miatt az osztaléktömeg majd többfelé oszlik el, mivel az alapítványhoz kerülő részvények után már osztalékot fizet majd a társaság. Kapnak-e kompenzációt a mostani tulajdonosok?

A cél, hogy a Molban eddig bent lévő támogatási és szponzorálási kiadások lecsökkennek, és ezt a feladatot az alapítvány veszi át. A Molból erre a célra kiáramló pénzmennyiség nem fog nőni, így a részvényesek sem károsodnak. Kárpótlásra így nincs ok.

Hogyan alakulhat az üzemanyagok kereslete a második félévben Közép-Kelet-Európában?

Egy 1,5 éves horizonton rendeződhet vissza a kereslet a pandémia előttihez hasonló szintre, vagyis 2022 végére. Ebben fontos szerepe van a repülőgépekhez szükséges üzemanyag keresletének, illetve a lakossági közlekedés igényeinek (pl. benzin). Az idei nyár erős lehet a régióban, főleg a helyi és a regionális turizmus. Fontos még a gazdasági célú üzemanyag fogyasztás is, amely a logisztikához és a fuvarozáshoz köthető, amely kicsit lassabban, de szintén visszarendeződik majd.

Mi lesz az Őrségben a tervezett kutatófúrások kapcsán?

Jelenleg is 5 kút működik folyamatosan a környéken, ami eddig senkit sem zavart különösebben. Ha lesz találat, akkor csővezetéken keresztül kerül elszállításra a földgáz, ami egy hónapos munkával jár. A tevékenység jelenleg felfüggesztés alatt áll, és egyeztetések folynak erről. Ennek a végén dől el, hogy mi lesz az elnyert koncesszióval.

Milyen volt a vegyipari részleg teljesítménye, hogyan halad a tiszaújvárosi poliol beruházás?

A vegyipar jól teljesített, fölfelé húzta a downstream teljesítményét, és ebben az évben is jobbak lehetnek a kilátásai. Ennek részben a koronavírus-járvány az oka, ami a határok lezárása miatt korlátozta a nyersanyagok elérhetőségét is. Azok, akik lokális piacon tudnak termelni, azoknak jobb lett a helyzetük, ilyen volt a Mol is. A gyorsan felhasználható és adott esetben gyorsan eldobható csomagolóanyagok iránti kereslet markánsan megnőtt. A poliol beruházás 75 százalékos megvalósulási szinten tart, körülbelül egy évvel tart tovább a befejezés, és 7-8 százalékkal kerülhet többe. A poliol termékek iránti kereslet azonban jó lehet majd.

Hogyan halad az új székház építése?

Az ütemterveknek megfelelően halad, az utolsó emelet alapozó munkái is elkezdődtek már, a daruk több mint 130 méter magasan vannak. A beruházás készültsége 44 százalékos, a koronavírus-járvány itt nem okozott fennakadásokat.

Lehetséges, hogy a Mol más alapítványoknak is saját részvényeket ajánl fel még, folytatódhat ez a tendencia?

Egyelőre nem, de ha hasonlóan jó üzleti lehetőség adódik és ez találkozik a Mol hosszú távú céljaival, akkor lehetséges.

Növekedett az alapanyagok ára mostanában, főleg a petrolkémia területén, milyen hatással van ez a Molra?

A szállítási kapacitások csökkenésének voltak hatásai az ellátásban, de ezek alapvetően rövid vagy közép távú hatások, ennek a Mol részben haszonélvezője volt.

Mire használja fel a társaság az NKP-s kötvénykibocsátásból befolyó több mint 35 milliárd forintot?

Általános tranzakció volt, nincs megkötés a felhasználással kapcsolatban, alapvetően a forgótőke finanszírozására vagy hitelkeret lehívásoknak a csökkentésére használja majd a társaság.

A Mol árfolyama tegnap 1,17 százalékkal került feljebb, idén 5,5 százalékos mínuszban áll.

Címlapkép: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images