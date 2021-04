Nincs fék a tőzsdei bulivonaton - Mikor jön egy kiadós esés?

Nagy utat tettek meg a világ részvénypiacai a 2008-as válságot követő, jellemzően 2009 márciusi mélypontoktól 2020 februárjáig, az egyik legfontosabb részvényindex, az S&P 500 értéke több mint ötszörösére emelkedett a közel 11 év alatt, akkor érkezett a globális koronavírus-járvány, azzal együtt pedig jött a zuhanás a tőzsdéken:

az S&P 500 közel egy hónap alatt értékének több mint harmadát veszítette el.

A történelmi esés után történelmi rali következett, ami még most is tart, a világ vezető részvényindexei – köztük az S&P 500 – jelenleg már jóval magasabban állnak, mint a koronavírus-válság előtt. Az árfolyamok emelkedésével az árazás is feszítetté vált, az S&P 500 tavaly márciusban 13-as előretekintő P/E ráta mellett fordult, idén március végén pedig már, 22 közelébe ért a P/E alapú árazás.