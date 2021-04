Meghalt a cselszövő! Jön a következő? Így kerüld el a következő Madoff-féle piramisjátékot!

A héten elhunyt Bernard Madoff olyan volt mint egy tornádó: felfoghatatlan pusztítást hagyott maga után. Neve örökre egybeforrt a pénzügyi csalás és a piramisjáték fogalmával. Bár a híradások gyakran 65 milliárd dolláros károkozásról írnak a mai napig, a valós ügyfélkövetelések 19 milliárdról szóltak, és ezen összegből is több mint 14 milliárd “előkerült”, majd kifizetésre került a károsultaknak. De a maradék 5 milliárd dollár is hatalmas összeg, minden idők legnagyobb piramisjátékának is hívják és számtalan karriert, életet tett tönkre, nem egy öngyilkosságnak kikövezve az utat. Madoff munkatársai, akik közül sokan nem is tudtak, hogy mi folyik egy emelettel lejjebb, megszégyenültek, és nemcsak az állásukat vesztették el, de újat sem találtak. Köztük volt két fia is, akik közül az egyik öngyilkos lett, a másik pedig belebetegedett a stresszbe, majd szervezete feladta a harcot a rák ellen és távozott az élők sorából. Madoff maga pedig 150 évnyi börtönre lett ítélve, amelyből végül csak egy kis részt ült le, mielőtt ő is meghalt. Ez persze aligha vígasztalja egykori ügyfeleit. Bár a piramis összedőlésének már több mint 12 éve, a tanulságok a mai napig tartanak.

Forrás: Gino Domenico/Bloomberg via Getty Images

Sokan gondolhatják, hogy utólag könnyű az okokat és az aggasztó jeleket megtalálni, és valamennyire igazuk is van.

Bár Madoff nevét mindenki ismeri, azt az embert, aki hosszú évekig próbálta meg a hatóságokat figyelmeztetni a közelgő veszélyre, nagyon kevesen.

Harry Markopolos egy befektetéselemző volt, aki idővel befektetési vezető lett egy kis vagyonkezelő cégnél. Ott hallott először a kilencvenes években egy hedge fundról az egyik ügyfelétől, amelyik havi 1-2%-os hozamot nyújtott az ügyfeleinek, elképesztő konzisztenciával. Ez üzleti okokból, de szakmai büszkeségből is zavarni kezdte Markopolos-t, és hosszas nyomozásba kezdett. Egy idő után arra jutott, hogy lehetetlen, hogy Madoff hedge fund-ja állandó jelleggel képes legyen ilyen havi hozamokat elérnie. Számos alkalommal megkereste az amerikai felügyeletet, az SEC-t, akik a legtöbbször szóra sem méltatták a beadványait, vagy jobb esetben lezavartak egy felületes vizsgálatot Madoff cégénél, ahonnan üres kézzel távoztak - legalábbis ami a büntetéssel kapcsolatos dokumentációt és bizonyítékokat jelenti.

Markopolos 2010-ben egy könyvet is írt arról, hogyan miként próbálkozott lebuktatni a kvázi konkurenst. Ezt a Senki sem hallgatott meg, egy igazi pénzügyi thriller címmel illette. Akik azt gondolják, hogy Markopolos egy igazán idegesítő karakter lehet, azoknak minden bizonnyal igaza van. Ahelyett, hogy a saját dolgával foglalkozott volna, az foglalta le a gondolatait, hogy valaki más miért lett sikeresebb, mint ő. Sőt, ahol tehette meg is próbálta elgáncsolni az irígykedése tárgyát, többek között rendszeres feljelentgetéssel. A saját ezzel kapcsolatos nehézségeit egyszerűen csak thriller szóval jellemzi. Sőt a könyvben megpróbálja elmagyarázni azt is, hogy mennyire volt veszélyben a saját élete is, csak azért, mert a saját szakállára nyomozni kezd.

Madoffról eközben a csalás kibukásáig éppen azt lehetett hallani, hogy mennyire jó és megbízható ember, aki mindenkivel megtalálja a hangot. Szinte minden kétség felett álló módon köztiszteletben álló ember volt. Egyik cége a Nasdaq legnagyobb market maker-ei közé tartozott, több szakmai szervezet vezetőségében is ott volt, Manhattan társasági életének meghatározó alakjai közé tartozott. Megnyerő személyiségével szinte bármilyen ajtó kinyílt előtte.

Alig hat hónappal a lebukása előtt egy interjúban az SEC vezetőjét nemes egyszerűséggel jó barátjának nevezte.

A piramisjátékokat gyakran pszichopaták építik fel és üzemeltetik. Ezeket az embereket nagyon nehéz felismerni, mert évtizedeken keresztül képesek szemrebbenés nélkül hazudni nemcsak másoknak, hanem még saját maguknak is. Általában intelligens, megnyerő modorú emberekről van szó, akik nem képesek valós empátiára, az ezzel kapcsolatos érzéseket csak eljátsszák, részben a saját érdekeik, részben a társadalmi elvárásokhoz igazodva. Amikor szembesítik őket azzal a kárral, amit másoknak okoztak, nem tanúsítanak megbánást. A lebukást követően Madoff bármilyen interjúját vagy nyilvános megjelenését megfigyelve az arcán nem látunk érzelmeket, pedig mind a szégyennek, mind a saját személyes veszteségei feletti szomorúságnak, vagy haragnak meg kellett volna jelennie. Ehelyett olyan, mint ha egy robotot látnánk, aki elfogadja azt a helyzetet, amibe a saját hibájából került. Olyan, mintha nem is lenne személyisége. Talán nem is volt soha, de ezt már sosem fogjuk megtudni.

A piramisjátékok csapdájába ezért sétálnak bele sokan, mert az ehhez hasonló emberek azt mondják nekik, amit hallani akarnak:

A kockázatmentesnek tekintett hozamnál lényegesen magasabb hozamígéret hangzik el, amit papíron az idő elteltével vissza is igazolnak. Ez nem jelent feltétlenül csillagászati szinteket, de szignifikáns mértékben nagyobbat, mint amit az ügyfeleik a bankban, vagy rövid távú állampapírokban elérnének. A Madoff-féle számok valamivel 10% felett mozogtak éves szinten, ami 6-8%-kal múlta felül az állampapír hozamokat az időszak nagy részében. Ez egy okosan belőtt különbség volt, hiszen még nem keltett gyanút, de már elég nagy volt ahhoz, hogy a mohóság felébresztési után figyelmen kívül lehessen hagyni.

Az eredmények feltűnően konzisztensek, alacsony bennük a volatilitás, és kicsik a drawdown-ok. Ez volt az a tényező, ami a Markopolos fejében is felébresztette a gyanút a Madoff hedge fund stabilan szállítani vélt havi 1-2%-os eredményei kapcsán.

A kérdéses személy, cég és munkatársai mindent megtesznek, hogy személyesen is jól érezzük magunkat ebben a viszonyban, döntésünket számos apró megerősítés és dícséret kíséri. Madoff személyes kapcsolatokon keresztül szerzett új befektetőket, koktélpartikon és jótékonysági esteken, hosszasan udvarolva gazdag ügyfeleinek.

A befektetési szolgáltató, vagy annak álcázott cég valamilyen titkos, és tökéletesen működő stratégiába von be minket, annak megindoklása nélkül, hogy ezt miért éppen velünk osztják meg. Madoff esetén ez az a sejtetés volt, hogy a brókercége rengeteg megbízása és market making tevékenysége révén idejekorán látja a piaci folyamatokat.

Egy piramisjáték felépítésének anatómiája nem feltétlenül determinisztikus. Gyakran az ilyen csalás sorozatok nem tervezetten, hanem spontán módon és fokozatosan alakulnak ki. Egy kis likviditási nehézség, és a vagyonkezelő olyan számlákhoz nyúl, amiket nem kellene megérintenie. Olyan tőkét von be, amit nem is szeretne befektetetni. Azt hiszi, hogy képes lesz gyorsan kipótolni a hiányzó összegeket, de csak egy egyre nagyobb hólabdát görget maga előtt. Olyan mint a hajós kapitány, amelyiknek egyre több lukat kell betömnie a süllyedő hajón, és minél több víz kerül a hajótestbe annál gyorsabban süllyed. Madoff saját bevallása alapján is kicsiben kezdte, a másik vállalkozását, a brókercéget kisegítve egy likviditási krízisben.

A piramisjáték legfontosabb jellemzője, hogy fenntarthatatlan.

Egyre több pénzt kell bevonni ahhoz, hogy a rendszer fennmaradjon. Madoff hedge fundjából is rendszeresek voltak a tőkekivonások. Mivel Madoff nem érte el azt az az eredményt amit kimutatott, a pénzt a más befektetők befolyó tőkéjéből kellett kifizetnie. Ezért fordulhatott elő, hogy számos újság mind a mai napig 65 milliárd dolláros kárról ír, ami azonban nem a befizetett összegek, hanem a számlakivonaton szereplő összegek aggregált adatai alapján kiszámításra. A valós összegek inkább 19 milliárd dollár környékén voltak, amit nem győzök hangsúlyozni: szintén borzasztóan nagy összeg.

Természetesen Magyarországon is voltak (és minden bizonnyal a mai napig vannak is) rejtett, majd kibukott piramisjátékok. A legismertebb közülük minden bizonnyal a Quaestor-ügy. Sokkal könnyebb beleesni a csapdába mint elsőre gondolnánk. Nekem is volt olyan vagyonkezelő vállalatban szerepem, amely egy rövid ideig tartott Quaestor kötvényeket. Természetesen tisztában voltunk azzal, hogy a csoport tevékenysége kockázatos, amit például egy komoly ingatlanpiaci visszaesés is fizetésképtelenné tehet, de azt a legvadabb rémálmainkban sem gondoltuk, hogy a réseket befoltozgatva képesek lesznek 150 milliárdnyi fiktív kötvénykibocsátásra. Nekünk szerencsénk volt, mert még időben egy egészen eltérő kockázatot túl nagynak találtunk, de sokan nagyon rosszul jártak.

Mit tehetünk, hogy elkerüljük a hasonló eseteket befektetőként?

Nézzük meg van-e a befektetési szolgáltatónak MNB engedélye, amit itt lehet ellenőrizni. Elsősorban Bszt. szerinti tevékenységekre, főként portfóliókezelésre vagy alapkezelésre érdemes keresni.

Bár az átfedés nagy, komoly gond esetén adhat valamennyi, akár komoly segítséget is, ha a befektetési szolgáltató tagja a Befektető Védelmi Alapnak, amelynek taglistája itt található.

Előfordulhat, hogy a szolgáltató arra hivatkozik, hogy tevékenységét külföldön engedélyezték. Ilyenkor érdemes megnézni, hogy bejegyzésre kerültek-e a határon átnyúló szolgáltatók közé, amit szintén ezen az oldalon lehet kideríteni keresés alapján.

Érdemes ellenőrizni, hogy az adott cég kapott-e MNB büntetést, és ha igen, akkor ez milyen jellegű volt.

Derítsük ki, hogy van-e és ha igen, akkor mely cég a társaság könyvvizsgálója. Ha ez egy olyan szakmai szereplő, akinek szélesebb ügyfélköre van, és lenne alapvető veszítenivalója, komolyabb reputációs kockázata valamilyen csalás miatt, az kockázatcsökkentő tényező.

Monitorozzuk, hogy az adott befektetési szolgáltató vagy bank által adott értékpapírszámla kivonaton szereplő tételek megegyeznek-e a központi adatbázisnak tekinthető, szintén az MNB-nél letölthető értékpapírszámla kivonaton lévő papírokkal.

A túlságosan magas hozam ígérete keltsen gyanút. Van ugyan vita arról, hogy pontosan mit tekintünk kockázatmentes befektetésnek, és mi alapján számoljuk az ehhez tartozó hozamot, de ez nagyjából meghatározható az állampapírok hozamszintjével a megfelelő időtávon. Ez ma Magyarországon 2,25% és 4,95% között van időtávtól függően. Természetesen adókedvezmények és támogatások ezt feljebb lökhetik, például viszonylag alacsony összegű befektetéseknél NYESZ, vagy nyugdíjpénztár effektív hozama magasabb is lehet, de nagy általánosságban ezek a számok jó sorvezetőként szolgálhatnak.

A túlságosan egyenletes havi/negyedéves, vagy akár éves teljesítmény szintén rossz előjel. Ma Magyarországon a legjobban teljesítő befektetési alap az indulás óta 14,9%-os éves átlagos hozamot ért el. Ám még ennél az alapnál is erősen szóródtak az eredmények, 2017-ben például veszteséget termelt a befektetőknek, tavaly pedig a legnagyobb drawdown-ja, azaz csúcshoz képest történő visszaesése megközelítette a 18%-ot.

Tartsuk be a kockázatkezelési szabályokat, így portfóliónk legyen diverzifikált, és a partnerkockázatban is alkalmazzunk hasonló elveket. Ha több helyen tartjuk a pénzünket, akkor egy rossz szolgáltató választás sem okoz alapvető szintű visszaesést a vagyoni helyzetünkben.

Vegyük észre a magas jutalékokat, amit az értékesítőknek fizetnek. Gyakran fordul elő, hogy a sales-es munkatárs, aki rá akar venni minket a befektetésre, drága autóval érkezik a tárgyalásra, elegáns órát hord, és luxusutazásokról mesél nekünk kávé közben. Az értékesítőt azonban elsősorban nem a portfóliómenedzser, hanem a saját teljesítménye alapján fizetik, tehát más ügyfelek pénzéből képes fenntartani az életszínvonalát, vagy annak látszatát. Minél nagyobb a különbség az általa kapott jövedelem és a tipikus ügyfele által befektetett összeg nagyságrendje között, annál gyanúsabb, hogy a rendszer nem képes önmagától kitermelni az ő jutalékait és az ügyfelek hozamát.

Ne tulajdonítsunk jelentőséget annak, hogy a befektetési szolgáltató vezetője, vagy a hozzánk tartozó tanácsadó modora mennyire megnyerő, mennyire hízeleg nekünk, mennyire karizmatikus. A legtöbb igazán jó alapkezelő, vagyonkezelő nem kimondottan kedves ember, és vagy sokat hallgat, vagy egyenesen ki is mondja a véleményét, még akkor is ha tudja, hogy az nem feltétlenül fog nekünk tetszeni.

Címlapkép forrása: Getty Images