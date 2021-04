Elon Musk is megszólalt a legfrissebb Tesla-botrányról

Jelenleg is folyik a nyomozás a baleset ügyében és a hatóságok több interjúban is arról számoltak be, hogy senki nem ült a 2019-es Tesla Model S vezetőülésben, amikor az lehajtott az útról, nekiment egy fának és kigyulladt.

Az esetet követően megszólalt Elon Musk is, aki szerint az eddig helyreállított adatnaplók azt mutatják, hogy az Autopilot nem volt bekapcsolva, és ehhez az autóhoz nem vásároltak FSD-t. Sőt, a sztenderd Autopilot bekapcsolásához szükség van a sávot jelölő útburkolati jelekre, amelyek ebben az utcában nem voltak felfestve.

