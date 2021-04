Most indul be igazán a gazdaság, de a tőzsdék már az utolsókat rúghatják?

A tőzsdék alapvetően a jövőt árazzák és nem a jelenlegi eseményeket, így gyakran fordul elő, hogy a piacokon egészen más tapasztalható, mint ami éppen történik a gazdaságban. Így lehetséges az, hogy a koronavírus-vakcinával beoltottak száma folyamatosan nő, sorra érkeznek a kedvező gazdasági adatok, de a piacok ezeknek a kedvező hatásoknak egy nagy részét már beárazhatták az elmúlt időszakban. Ennek kapcsán pedig arra figyelmeztetnek a Goldman Sachs elemzői, hogy a következő hónapokban emiatt már egyáltalán nem biztos, hogy erős teljesítmény várható a tőzsdéken.

Világszerte növekszik a beoltottak száma

A tőzsdék jellemzően a jövőt árazzák be, és ez nincs másképpen a koronavírus-járvány esetében sem. Ez azt jelenti, hogy mire valójában megtörténik az, amit a tőzsdék most áraznak, addigra a tőkepiacok már tovább is lendültek a következő sztorira. Erre jó példa, hogy egy éve még azt írták a Goldman Sachs elemzői a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, hogy:

A befektetők nem várhatnak egy olyan probléma megoldására, amiről tudják, hogy lesz megoldása.

Úgy tűnik, hogy ebben nem tévedtek a befektetési bank szakemberei (természetesen utólag visszatekintve ezt már egyszerűbb kijelenteni), hiszen bár vannak igen jelentős eltérések abban, hogy melyik ország vagy társulás az, ahol a legjobban haladnak a lakosság beoltásával, de kétségtelen, hogy elkezdődött egy fontos folyamat az elmúlt hónapokban. Ez alapján látszik, hogy a fejlett piacokon kiemelkedik a mezőnyből az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok, ahol már a teljes lakosság mintegy 50 százaléka, illetve 40 százaléka már kapott legalább egy dózisnak megfelelő oltóanyagot. A mezőnyben láthatóan lemaradt az Európai Unió és Kanada is, de még így is nagyságrendekkel jobban állnak, mint mondjuk Japán, ahol szinte alig történt haladás egyelőre. Naponta mintegy 15-20 millió lakost oltanak be újonnan a koronavírus-vakcinával világszerte, és már majdnem elérte az 1 milliárdot az oltások száma összességében a kampányok kezdete óta.

Ha nem csak a fejlett országokat tekintjük, akkor viszont Izrael áll a legjobban a teljes globális mezőnyben, ahol már a lakosság 62 százaléka kapott legalább egy dózist a koronavírus-vakcinából, míg a második helyen állnak a britek 48 százalékkal, és meglepő módon a képzeletbeli dobogó harmadik helyén áll Chile 40 százalékkal, de nem sokkal marad el tőlük az Egyesült Államok sem.

Fontos kiemelni, hogy a lista alapján Magyarország ebből a szempontból a világ élmezőnyébe tartozik, ahol a lakosság 32 százaléka kapott már legalább egyszer az oltóanyagból.

Forrás: Goldman Sachs Global Investment Research

Az Egyesült Államok tekintetében egyébként a 65 évnél idősebb korosztály 80 százaléka kapott már oltást, az 50-64 év közöttiek közel 60 százaléka, míg az 50 év alattiak valamivel több mint 20 százaléka. Ez nagyrészt összecseng a kórházban ápoltak számának csökkenésével is, az alábbi grafikonon látható, hogy a legnagyobb mértékben ez a szám az idősebb korosztály esetében csökkent, akik már nagyobb arányban kapták meg a koronavírus-vakcinát.

Forrás: Goldman Sachs Global Investment Research

Jönnek a gazdasági eredmények is

Az átoltottság szintjének emelkedésével természetesen nagyobb mozgástér adódik az egyes államok előtt is a korábban meghozott szigorú korlátozások és lezárások enyhítésére. Ez pedig nyilvánvalóan kedvező hatással van a gazdasági adatokra, legyen szó kiskereskedelemről vagy feldolgozóiparról. Az elmúlt napokban többek között:

A márciusi kiskereskedelmi forgalom 10 százalékkal emelkedett hó/hó alapon az Egyesült Államokban, ami nem csak a korlátozások enyhítésének köszönhető, hanem a bőkezű kormányzati támogatásnak is, ahol a lakosok 1400 dolláros csekket kaptak az államtól.

az Egyesült Államokban, ami nem csak a korlátozások enyhítésének köszönhető, hanem a bőkezű kormányzati támogatásnak is, ahol a lakosok 1400 dolláros csekket kaptak az államtól. Meredeken csökkent a heti új segélykérelmek száma is, a legutóbbi adatok szerint 576 ezren folyamodtak segélyért, miközben az azt megelőző héten még 769 ezren. Ez azért egy igen jelentős csökkenés, de azért persze egy darab remek adatból még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, ugyanakkor ez mindenképpen biztató.

is, a legutóbbi adatok szerint 576 ezren folyamodtak segélyért, miközben az azt megelőző héten még 769 ezren. Ez azért egy igen jelentős csökkenés, de azért persze egy darab remek adatból még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, ugyanakkor ez mindenképpen biztató. Az Empire State feldolgozóipari index 26,3 pontra, a pandémia kezdete óta legmagasabb szintre emelkedett a márciusi 17,4 pontról, miközben a szakértők ennél jóval alacsonyabb számot vártak.

a márciusi 17,4 pontról, miközben a szakértők ennél jóval alacsonyabb számot vártak. Érdekes módon azonban a Michigan Egyetem által készített fogyasztói hangulatindex az előzetes áprilisi számok alapján ugyan nőtt az előző havi értékhez képest, de jóval elmaradt az elemzői várakozásoktól (86,5 pont a becsült 89 ponttal szemben). A Goldman elemzői szerint ez arra utalhat, hogy:

A pénzügyi stimulus által hajtott magasabb költekezési hajlandóság már elkezdett veszíteni az erejéből.

A tőzsdék a jövőt árazzák

Hiába azonban a biztató adatok és a gazdasági kilábalás, ha ezt már beárazták a tőzsdék az elmúlt hónapokban, vagy legalábbis annak egy nagy részét. Az alábbi grafikonon például az látható, hogy amikor a beszerzésimenedzser-index értéke csökken, még akkor is, ha ez relatíve magasabb szintről történik, akkor a részvénypiaci hozamok is átlag alattiak vagy éppenséggel negatívak szoktak lenni. Ha például az ISM feldolgozóipari indexe több mint 3 ponttal csökken egy negyedévben, akkor a részvénypiac teljesítménye stagnált vagy negatív volt attól függően, hogy milyen magas szintről esett le az ISM. Magyarán azt mondják a szakemberek, hogy mivel az elmúlt hónapokban folyamatosan javuló értékeket lehetett látni, így könnyen elképzelhető, hogy ez a sorozat hamarosan megszakad vagy belassul, akkor pedig a hozamok is alacsonyabbak lehetnek a korábbiaknál vagy éppen negatívak, függetlenül attól, hogy maga a gazdaság egyébként jól teljesít.

Forrás: Goldman Sachs Global Investment Research

Emellett több jel utal arra is, hogy csökken a gazdasági nyitással összefüggésbe hozható befektetések népszerűsége:

A 10 éves amerikai államkötvények hozama mérséklődött, és jelenleg valamivel 1,6 százalék alatt áll. Ennek magasabb szintje utalhat az erősebb gazdasági növekedésre, illetve a várhatóan magasabb inflációra is.

Az S&P 500 legjobban teljesítő három szektora az előző héten mind inkább defenzív jellegű volt, név szerint az egészségügy, az ingatlan és a közműcégek.

A gazdasági nyitásból profitáló vállalatok kevésbé teljesítettek jól, többek között a légitársaságok vagy a szórakoztató iparban tevékenykedő cégek.

Hasonlóan rosszul teljesített a pénzügyi szektor is a múlt héten annak ellenére, hogy egyébként többnyire remek eredményeket szállítottak eddig.

Vagyis az egy évvel ezelőtti megállapítással szemben most azt mondják a befektetési bank szakemberei, hogy:

A befektetőknek talán nem érdemes megvárnia amíg a gazdasági kilábalás összes pozitív hatása befejeződik, mivel úgyis tudják, hogy befejeződik majd.

Az S&P 500 az év eleje óta például több mint 10 százalékot emelkedett, míg az elmúlt egy évben közel 50 százalékot, és már jóval a koronavírus-járvány előtti csúcsok fölött jár.

(ZeroHedge)

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images