Meghódítanák a világot a kínai elektromosautó-gyártók

Nagyot nőttek tavaly a kínai elektromosautó-gyártók a világ legnagyobb autópiacának számító Kínában, viszont a mostani tervek szerint az európai piacon is terjeszkednének.

A kínai hatóságok a helyi gépjárműgyártás teljes külföldi tulajdonlásának korlátozásait csak az elmúlt években kezdték csökkenteni, de eközben több mint egy évtizeddel ezelőtt Peking dollármilliárdoknak megfelelő összeget kezdett költeni saját elektromos járműveinek fejlesztésére.

Ez segített a helyi szereplőknek előnyt szerezni az elektromos autók gyártásában, amelyeket most a tengerentúlon kívánnak értékesíteni. A Goldman Sachs elemzői azt jósolják, hogy négy év múlva az új kormányzati politikák miatt az elektromos autók a teljes autóértékesítés nagyobbik részét fogják kitenni Európában és az Egyesült Államokban, szemben Kínával, amely továbbra is a legnagyobb piac.

Az amerikai tőzsdére is bevezetett elektromos autógyártó, a Nio közölte, hogy az idei év második felében belépne az európai piacra, a cég társalapítója és elnöke pedig hétfőn mondta azt, hogy a vállalat egy hónapon belül hivatalos bejelentést fog tenni. Bár konkrét országot nem jelölt meg, azt elmondta, hogy a Nio Európa után továbbra is be akar lépni az amerikai piacra.

A terjeszkedés egyébként már tavaly elindult, hiszen Kína tavaly 63 500 tisztán elektromos autót exportált Európába az év első 11 hónapjában a kínai kereskedelmi kamara adatai szerint. Bár a legtöbb autót Szaúd-Arábiába és Egyiptomba exportálták, a jelentés szerint igen komoly növekedés látszott az Egyesült Királyság, Belgium, és Németország irányába történő exporttevékenységben.

Egy másik kínai elektromosautó-gyártó, az Xpeng is szemet vetett az európai piacra, tavaly decemberben 100 darabot szállított le a G3 nevű modelljéből Norvégiában. Az Xpeng egyelőre még tesztelné, hogy a fogyasztók hogyan reagálnak a P7 szedánra a régióban, mielőtt még Európa nyugati vagy keleti része felé terjeszkedne tovább.

Egy másik elektromos autós startup, az Aiways arról számolt be, hogy az idei év első három hónapjában több mint 1000 járművet exportált Izraelbe és Európába.

Az igazsághoz eközben az is hozzátartozik, hogy a kínai elektromosautó-eladások az európai piacnak csak egy apró részét teszik ki. 2019-ben Kína kevesebb, mint 2 százalékát adta az európai importpiacnak, és a 865 millió eurós teljes érték egy 79 százalékos ugrás volt a korábbi évhez képest az ACEA adatai szerint. Ezt kontextusba helyezve az európai autógyártók közel 6 millió autót gyártottak Kínában 2018-ban, ami majdnem a teljes legyártott mennyiség negyede volt.

A kínai gyártóknak azért van szükségük a tengerentúli terjeszkedésre, mert a kínai belföldi piacon egyre kiélezettebb a helyzet a piacon. A Nio vezére szerint az olyan tech cégek, mint az Apple vagy a Huawei belépése a piacra, egyre inkább fokozza a versenyt az autók piacán.

A kínai piacon jelenleg a Tesla számít piacvezetőnek, és továbbra is futtatja fel a gyártást. A cég Model 3 típusú járműve volt tavaly a legtöbbet eladott elektromos autó Kínában a CPCA adatai szerint. Két mini elektromos autót leszámítva a szervezet szerint a második legtöbbet eladott autó az Aion S modellje volt, míg a Nio egyik járműve csak a 9. helyre fért fel, az Xpeng pedig nem került be egyik járművével sem a legjobb tízbe.

(CNBC)

Címlapkép: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images