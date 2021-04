Szijjártó Péter: több mint 4 milliárd forintos beruházást hajt végre a Nissin Foods

A kecskeméti Nissin Foods 4,3 milliárd forintos beruházást hajt végre a városban, a japán tulajdonú élelmiszeripari vállalatnak a kapacitásbővítéséhez a kormány félmilliárd forint készpénztámogatást biztosít - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

Hozzátette: a beruházással a cég 20 százalékkal bővíti az instant tésztaleves gyártási kapacitását, és háromszorosára a raktározási kapacitását. Szijjártó Péter fontosnak nevezte, hogy

a Nissin Foods bővítése 320 magyar munkahelyet véd meg, és 20 újat teremt. A cég fejlesztése a magyar export növeléséhez is hozzájárul, hiszen a Kecskeméten előállított instant élelmiszerek 90 százalékát a nemzetközi piacokon értékesítik.

Kitért arra, hogy a keleti nyitás politikájából a magyar gazdaság sokat profitált az elmúlt években. A japán cégek beruházásai folyamatosan hozzájárultak a magyar gazdaság dimenzióváltásához és technológiai színvonalának emeléséhez. A japán beruházók alkotják a 8. legnagyobb közösséget Magyarországon, 180 japán cég több mint 30 ezer embernek ad munkát - ismertette a tárcavezető, aki a Nissin valamennyi Kecskemét környéki munkavállalójának köszönetet mondott a teljesítményéért.

Elmondható, hogy jelenleg nagyjából annyian dolgoznak, mint a járványt megelőzően. Ebben a 147 ezer embert foglalkoztató élelmiszeriparnak is jelentős szerepe van: az ágazat tavaly 8 százalékkal növelte a teljesítményét, az exportját 13 százalékkal, a legtöbb beruházást az ágazatban segítettek létrehozni.

Kurata Aya, a Nissin Foods igazgatója elmondta: a fejlesztés nagyjából 12 millió eurót tesz ki, ebből új gyártó- és raktáregységet építenek Kecskeméten, illetve új termékek bevezetését is tervezik. A beruházás 20 új munkahelyet teremt a cégnél. Az 1958-ban alapított, instant élelmiszereket gyártó Nissin Foods mára már 16 országban van jelen, köztük Magyarországon, ahol az egyetlen európai gyártóegységük működik. Innen 20 országba exportálják a termékeiket, az alapanyagok több mint 50 százalékát magyar beszállítóktól szerzik be, így nekik is új lehetőségeket teremt a mostani fejlesztés. A jövőben további kecskeméti bővítést is terveznek - mondta.

Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere elmondta: a tokiói székhelyű vállalat kecskeméti telephelyén minőségi termékeket gyártanak. Az alföldi városban számos beruházás valósult meg, a város mezőgazdasága és élelmiszeripara mindig az élvonalba tartozott - emelte ki.

Címlapkép: Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images