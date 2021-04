Emelkednek a kötvényhozamok, tényleg esést okoznak a tőzsdéken?

Továbbra is erősen vitatott kérdés az, hogy a kötvényhozamok milyen hatással vannak a részvények árazására. A vita forrása részben az, hogy a diszkontált cash flow modellekben van egy nyereségnövekedési elem és egy diszkontráta, és mivel mindkettő a hozamokhoz kapcsolódik, elméletileg, ha az egyik elemet csökkentjük, akkor a másik is csökken, mivel a két tényező összefügg egymással. Abban az esetben, ha a diszkontrátát az alacsony kötvényhozamokhoz igazítjuk, akkor a növekedési várakozást is csökkenteni kell, historikusan ugyanis az alacsonyabb nominális kötvényhozamok alacsonyabb gazdasági növekedésre utaltak. A növekedés lassulása azonban különbözőképpen hat a különböző szektorokra és azok részvényeire, a ciklikus részvények érzékenyebben reagálnak, mint a növekedési vagy a defenzív részvények, ezeket a hatásokat vizsgálták meg a SocGen szakemberei.