Itt a hét kvíze: Te hány híres vállalatról tudod, hogy eredetileg hogy hívták?

Március végén olvashattunk egy érdekes és merész marketingfogásról a német Volkswagen részéről, az autógyártó ugyanis “véletlenül” kitett a honlapjára egy sajtóközleményt egy hónappal a tervezett megjelenés előtt, amelyben bejelentette, hogy az amerikai operációjának új neve "Voltswagen of America" lehet, kihangsúlyozva ezzel az elektromos autós törekvéseit. Később aztán kiderült, hogy mindezt csak áprilisi tréfának szánták, végül nem változtattak a néven. Ezek a humoros fogáson felbuzdulva a Forbes összeállított egy listát különböző ismert vállalatokról, amiket eleinte nem azokon a neveken alapítottak, amelyeken a világ megismerte őket. Te hány cégről találod ki, hogy eredetileg hogy hívták?

Amazon

Szerinted mi volt az Amazon eredeti neve?

Jeff Bezos eleinte Relentless-nek hívta az online könyvesboltját, ami szabad fordításban “könyörtelent” jelent. Barátai azonban lebeszélték a vészjósló, baljós hangulatú névről, így lett végül Amazon a cég neve. Bezos fifikásságát tükrözi, hogy

a relentless.com-ot beütve a mai napig az Amazon felületét lehet elérni.

Nike

Hogy hívhatták eredetileg a Nike-t?

1964-ben Blue Ribbon Sports néven debütált a cég, csak 1971-ben változtatták meg a nevét Nike-ra, aki egyébként a görög mitológiában a győzelem istennője.

Google

Így hívták eredetileg a Google-t:

A vállalat mindenki által ismert neve a googolplex számból eredeztethető, ami a tíz hatványai közül az egyik legnagyobb elnevezett szám, leírásakor az első egyes számot googol darab, azaz 10 a századikon (azaz tíz szexdecilliárd) nulla követi. A Google eredeti neve azonban BackRub volt, a keresőprogram ugyanis eredetileg más oldalakról induló hivatkozásokat (azaz backlinkeket) elemzett.

eBay

Szerinted mi volt az eBay eredeti neve?

Az 1995-ben alapított cég eredeti neve AuctionWeb volt, a weboldalt egy Labor Day hosszúhétvégéjén alkotta meg Pierre Omidyar. Ezen a néven értékesítették első terméküket, ami nem volt más, mint egy törött lézermutató 14,83 dollárért.

PayPal

Hogy hívhatták eredetileg a PayPalt?

Az eredetileg Confinity névre keresztelt vállalat eleinte biztonsági szoftvercégként működött, ami a kézi elektronikus eszközök védelmét volt hivatott biztosítani. Érdekesség egyébként, hogy a vállalat alapítói között olyan nevek is szerepelnek, mint például a Tesla-cégvezér Elon Musk vagy Peter Thiel, aki az egyik legtitokzatosabb tőzsdén jegyzett cég, az adatelemzéssel foglalkozó Palantir társalapítója is egyben.

Pepsi

Így hívhatták eredetileg a Pepsit:

A márkát még 1893-ban alapította egy Caleb Bradham nevű gyógyszerész, ennél fogva az ital eredeti neve Brad’s Drink volt. 1898-ban azonban átnevezték a márkát Pepsi-Colára egy hozzávalója, a pepszin apropóján, ami egy emésztéssegítő fehérjebontó enzim.

Yahoo

Mi lehetett a Yahoo eredeti neve?

Két stanfordi srác alapította a vállalatot 1994-ben, Jery Yang és David Filo. Mielőtt 1995-ben átkeresztelték volna Yahoo-ra, a “Jerry and David’s Guide to the World Wide Web” néven futott a weboldal – nyilván rájöttek az egyetemista fejlesztők, hogy ezt sokkal bonyodalmasabb begépelni a keresőbe, mint például a Yahoo-t.

Címlapkép: Feature China / Barcroft Studios / Future Publishing via Getty Images