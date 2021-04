900 millió forintot fektet be a Hiventures egy startupba

Az MFB csoporthoz tartozó Hiventures startupokat célzó növekedési befektetési programjának eddigi legnagyobb önálló befektetésével, 900 millió forinttal skálázza tovább működését a Smartfront. Az innovatív felhőalapú üzleti megoldásait és vállalatirányítási rendszerét kifejezetten kis- és középvállalkozásoknak fejlesztő cég a befektetést a SaaS (Software-as-a-Service, szoftver mint szolgáltatás) modellre való átállásra, valamint technológiai és üzleti fejlesztésekre, az értékesítési és kiszolgálói kapacitások jelentős növelésére fordítja - derül ki a Hiventures közleményéből.

Az eddigi legnagyobb önálló startup befektetése révén a Hiventures növekedési finanszírozási programja egy olyan új modellre áll át, amelyben 3 millió euró, azaz 1 milliárd forint nagyságrendben is képes önálló tőkefinanszírozást biztosítani a legígéretesebb startupoknak, illetve scaleup fázisban lévő vállalkozásoknak. Mostantól a befektetés felhasználásának keretei is tágulnak, hiszen külföldi terjeszkedésre, így az ezzel együtt járó kinti költségekre is fordítható a forrás.

A SaaS termékkategória növekvő népszerűségére alapoz a 2011-ben alakult Smartfront Kft. A cég a saját fejlesztésű, web alapú Smartfront ERP vállalatirányítási rendszerét már sok jól ismert hazai kkv (pl: Stühmer, Libri Könyvkiadó, Culinaris, The Body Shop) használja, de az első lépéseket már megtették a nemzetközi piacok irányába is.

A cég az ERP megoldása mellett leányvállalatán keresztül 2019-től értékesíti SMARTBooks nevű havidíjas SaaS termékcsaládját. A SMARTBooks Magyarországon egyedülálló módon kínál egyrészt webes könyvelő szoftvert a könyvelőirodák részére, másrészt egy ügyviteli rendszert a mikrovállalkozásoknak, kihasználva a két ügyfélkör összekapcsolásában rejlő lehetőségeket.

A SMARTBooks stratégiájának fontos része a piacvezető Számlázz.hu online számlázóprogrammal való szoros integráció, ami lehetővé teszi, hogy a Számlázz.hu-t használó vállalkozások kimenő és bejövő számlái, banki kivonatai a SMARTBooks könyvelőprogramban azonnal, automatikusan megjelennek, megkímélve ezáltal a könyvelőket a manuális adatrögzítéstől.

A SaaS modellre való átállása számos tehertől mentesíti a vállalkozásokat. Azzal, hogy a szoftvert szolgáltatásként, jellemzően havidíjas formában vásárolják meg, az összes technológiai kérdés kezelésétől is megszabadulnak. Megrendelőként nem kell foglalkozniuk támogatási kérdésekkel, frissítésekkel, tárhelyekkel, elég elsajátítaniuk a program használatát.

„A Smartfrontba történő befektetésünkhöz hasonlóan célunk, hogy új lehetőségeket nyissunk meg további magyar, innovatív termékkel vagy szolgáltatással rendelkező és adott esetben külföldi skálázódást tervező vállalkozások számára is azzal, hogy már 1 milliárd forint összegig váltunk képessé tőkefinanszírozást megvalósítani, akár önállóan, társbefektető nélkül is” – mutatott rá az új modell lényegére Szluha Dénes, a Hiventures növekedési programjának befektetési igazgatója.

A Smartfront kilátásait ráadásul tovább javítja, hogy előző befektetési körökben további szakmai partnereket is be tudtak vonni. Közülük kiemelkedik a Számlázz.hu alapítóit tömörítő cégcsoport, akik 2019-ben szavaztak bizalmat a vállalkozásnak. A tőkebevonás során a Smartfront tranzakciós tanácsadója az Invescom Corporate Finance volt - derül ki a közleményből.

Címlapkép: Getty Images