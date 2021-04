Új csúcson zárt az S&P 500 és a Nasdaq

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Erősen indították a hetet a világ tőzsdéi, az ázsiai piacokon is többségben jó volt a hangulat és a vezető európai indexek is jól teljesítettek hétfőn, a magyar tőzsde is pluszban fejezte be a mai kereskedést, valamint az amerikai indexek többsége is emelkedett. Számos izgalmas esemény lesz a héten, zsúfolt a makronaptár is, és vállalati gyorsjelentések tekintetében is igazi adatdömpingre van kilátás, a mai piaczárás után jelentett például a Tesla, de a legnagyobb amerikai tech cégek beszámolói is érkeznek a héten. Nem csak a részvénypiacokon, de a kriptodevizák piacán is eseménydús a nap, a bitcoin közel 2 hétig tartó korrekciója után ma ismét a vevők dominálnak, és közel 10 százalékot rántottak az árfolyamon.