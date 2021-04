Visszapattanás a kriptodevizákban: vajon tartós lesz?

Nagy visszapattanással indult a hétfő a főbb kriptodevizák piacán. Számos esetben ez nagy fellélegzés volt a befektetők számára, akik 1-2 hete komoly értékvesztést szenvedtek el a korrekció során. A legtöbb eszköz piacán a trend nincs veszélyben, azonban a zászlóshajónak számító bitcoin egyre gyengébb trendet mutat hosszútávon is, és középtávon már nem is beszélhetünk emelkedő tendenciáról. Márpedig nélküle további nagy felívelés nem valószínű, legalábbis több hónapos távlatban.

BTC

A korábbi cikkünkben jelzett 56 000 dolláros támasz nem tartotta meg a legismertebb kriptodeviza árfolyamát. Ezután gyorsan a következőhöz esett, ami 51 000 dollárnál található, és még innen is produkált egy letörést, ami nagyon úgy néz ki, hogy falsnak bizonyult. A pénteki és vasárnapi kereskedés közepesen erős forduló jelek rövidtávon, lévén kalapács alakzatok, nem is kicsi alsó árnyékokkal, vagyis a megjelenő vevők visszatolták az árfolyamot a nyitó közelébe. A forgalom azonban alacsony, nem jelenik meg igazi akkumuláció, amelynek a szükségességére korábban is felhívtuk a figyelmet. A trendkövető indikátor össze-vissza ugrál a pozitív és negatív tartomány között, ami szintén jelzi hogy eléggé elbizonytalanodott a piac.

A mostani visszapattanás sokkal inkább köszönhető a túladott állapotnak. A sima fast stochastic indikátor a trend irányában túlvett szinteket nem tud jól eltalálni, legalábbis időzítés szempontjából, ugyanakkor a korrekciók mélységét és végüket viszonylag jól belövi. Most is ez történt, de tovább volt a negatív zónában, mint szokott, ami utal arra, hogy az eladók sokkal erősebbek voltak egy pár napig, mint a vevők. Fontos az 51 000 dolláros szint, ha igazi disztribúció miatt tényleg elesne, akkor 45 000 és a 200 napos mozgóátlag szintje (most 35 126 dollár) foghatja meg a zuhanást. Felfelé egy korábbi támasz és két ellenállás jelenthet pihenőt: 56 000, 59 000 és 64 000 dollárnál.