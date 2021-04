Hogyan értékeljük a piaci reakciót gyorsjelentések esetén?

A gyorsjelentés szezon kellős közepén vagyunk, rengeteg vállalat közli negyedéves számait ezekben a napokban. Főként a tengerentúlon, de már a legnagyobb cégek magyar jelentései is gyorsan közelegnek. Mivel ezek az információk gyakran nagy meglepetéseket okoznak, a piaci reakciók is hevesek. A vállalatok kereskedési időn kívül szokták közzétenni a hasonló jelentőségű adatokat, ami a kockázatkezelést is megnehezítik. Ennek fő oka az, hogy az egyik legfontosabb felmerülő jelenség ilyenkor valamilyen réssel való nyitás, azaz jelentős elmozdulás a gyorsjelentés utáni kereskedési napon a megelőző napi minimumhoz és maximumhoz képest. A legfontosabb azonban nem a rések ténye, hanem az azután érkező reakció lehet. Ezzel kapcsolatban nézünk meg néhány aktuális példát és az általuk levonható tanulságokat.