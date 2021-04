Meglépte az Apple, amitől a Facebook hónapok óta rettegett

Elérhetővé tette az Apple az iOS operációs rendszer új, 14.5-ös frissítését, amelynek érkezése hónapok óta kiemelt figyelmet kapott a felhasználók és a hirdetésekből élő alkalmazásfejlesztők, többek között a Facebook részéről is, mivel egy olyan változtatást eszközöl a friss operációs rendszer az adatvédelmi beállításoknál, ami nagyobb transzparenciát ad a felhasználóknak és lehetőséget annak kontrollálására, hogy az egyes alkalmazások milyen tevékenységeiket tudják követni a hirdetések testreszabása céljából. A valóságban ez úgy fog kinézni, hogy az iPhone-felhasználók az alkalmazások megnyitásánál egy felugró ablakkal találkoznak, ahol beállíthatják, hogy az adott alkalmazás követheti-e a készüléket. Feltehetően az alkalmazásfejlesztők felhívják majd a figyelmet arra, hogy jobb hirdetési élményt tesz lehetővé, ha a felhasználó engedélyezi a követést.

Az úgynevezett „App Tracking Transparency” keretrendszer nagyban megnehezítheti az online hirdetésekből élő alkalmazásfejlesztők dolgát a hirdetések targetálására az iPhone-felhasználók esetén, ami pedig az olyan közösségi oldalak, mint a Facebook nagy előnye volt eddig a hirdetők szemében, hiszen már-már félelmetes mennyiségű információval rendelkezik a felhasználóiról.

Ezeket az információkat sikeresen monetizálta a Facebook az elmúlt években, masszív bevétel-és profitnövekedést felmutatva. Az, hogy ez mennyire fontos a Facebooknak, jól látszik abból, hogy a vállalat a legutóbbi, januárban publikált negyedéves gyorsjelentésében kiemelte, hogy az Apple lépése nem fog kedvezni a hirdetési bevételeiknek, szemmel látható hatásai lehetnek a számaikra.

Az érintettek a bíróságon is nekimennek az Apple-nek az adatvédelmi beállítások változtatása miatt, a napokban egy német bíróságon nyújtott be keresetet az Apple ellen kilenc, média, technológiai és hirdetési cégeket képviselő iparági szervezet (amelynek például tagja a Facebook és az Axel Springer is) versenykorlátozással vádolva az amerikai technológiai óriást.

A legnagyobb port kavart változtatás az adatvédelmi beállításokkal kapcsolatos, de számos újítást hoz még az iOS 14.5, például a Face ID, ami eddig nem működött, ha maszk volt a felhasználón, a járványos időszakhoz igazítva már beállítható lesz, hogy az Apple Watch segítségével feloldható legyen a telefon úgy is, hogy ne kelljen hozzá levenni a maszkot.

A Facebook árfolyama mindezek ellenére 10 százalékot emelkedett idén, elemzők szerint inkább az év második felétől lesznek érezhető a cég számain az Apple lépése, de nehéz megsaccolni, hogy mekkora lesz a hatása.

