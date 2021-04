Elon Musk megint trollkodott, felrobbant egy kriptodeviza

A 2013-ban eredetileg viccnek indult dogecoin mára a hetedik legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptodeviza lett, jelenleg közel 40 milliárd dolláros a coin piaci értéke.

Az árfolyam egyértelműen legmeghatározóbb “manipultora” a Tesla-cégvezér Elon Musk, a milliárdos vezérigazgató egy ízben például a dogecoin-t a kedvenc kriptopénzének és "az emberek kriptopénzének" is nevezte,

a kiírásokat rendre komoly ralik követték.

Ma Musk egészen szűkszavúan tweetelt: "A Dogefather SNL május 8-án". Ez egyrészt utalás a dogecoinról szóló gyakori tweetjeire - amelyeket állítása szerint "csak viccnek szán" -, másrészt Musk jövő hétre tervezett fellépésére is a Saturday Night Live-ban, ahol is a show házigazdája lesz – mindezek után nem kizárt, hogy akár doge jelmezben tűnhet majd fel Musk, legalábbis ehhez hasonló pletykákról is lehet olvasni a Twitteren.

De nem Musk volt az egyetlen, aki az elmúlt napokban sűrűn értekezett a dogecoinról. Mark Cuban, a Dallas Mavericks kosárlabdacsapat tulajdonosa a héten több posztot is tett a mémalapú coinról, hétfőn például úgy fogalmazott, hogy NBA-csapata jó úton halad, hogy áprilisban 6000 dogecoin-tranzakciót bonyolítson le.

A doge az egyetlen olyan coin, amelyet az emberek valóban tranzakciókra használnak. Az emberek elköltik a doge-jukat, és ez azt jelenti, hogy egyre több vállalkozás is elkezdi majd használni

- így fogalmazott Cuban, amikor egy felhasználó megkérdezte tőle, miért támogatja a dogecoin-t.

Because Doge is the one coin that people actually use for transactions. We take many others via . But people spend their Doge and that means more businesses will start taking it. The greatest inhibitor to it's growth is that you can't spend the Doge you buy on Robinhood @BitPay