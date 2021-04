Céláremelés érkezett a Masterplastra

Megemelte a Masterplast részvényeire vonatkozó célárfolyamát az MKB legfrissebb elemzésében, miután a vállalat a héten bejelentette, hogy egy jelentős, közel 4,5 milliárd forintos megrendelésre írt alá szerződést a magyar egészségüggyel védőruhák szállítására. A cégnél ez korábban nem látott mértékű megrendelés, ami mérföldkőnek számít a vállalat életében és nagyban segít az idei profitcélok teljesülését - kommentálja a céláremelés az elemző.

Az MKB elemzője a bejelentést követően kismértékben módosította a 2021-es bevételi-és profitvárakozását, ennek megfelelően pedig a részvényekre vonatkozó célárát is megemelte 3072 forintra a korábbi 2915 forint. Az új, megemelt célár is elmarad a jelenlegi árfolyamtól, az ajánlás továbbra is semleges.