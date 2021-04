Ezekkel a részvényekkel rengeteget lehet keresni, ha folytatódik a globális chiphiány

Naponta érkeznek az újabb és újabb hírek, hogy a globális chiphiány milyen problémákat okoz, elsősorban az autógyártóknál, de az árakat számos elektronikai terméknél is megemeli, és mára számos elemző megkongatta a vészharangot: akár a teljes gazdaságra is hatással lehet a szomorú helyzet, ami nyilvánvalóan hatással lehet a részvényárfolyamokra is. Van azonban egy ágazat, amelyik nagy hasznot húzhat a helyzetből: a kínálati oldalon lévő chip gyártók. Az árak rugalmassága miatt viszonylag könnyedén lehetnek képesek arra, hogy áremelésekkel jelentős mértékben megemeljék az árbevételüket és eredményhányadaikat. A befektetők ennek tudatában megkezdték ezeket a tényezőket az érintett papírok árazásába belekalkulálni. A technikai elemzés szemszögéből megnézzük néhány részvény esetén, hogy az árfolyamokban ebből mi látszik.

SMH

A félvezetőgyártók ETF-e egyike a nagyobbnak az ágazati alapok közül, a piac lekövetésével, a nettó eszközértékkel (5,3 mrd dollár), a forgalommal (napi átlag 4,5 m db) és likviditással sincs gond, így az is részt vehet a chip gyártók sikereiben, aki nem szeretne a részvények között válogatni. Az ETF egy stabil hosszútávú trendben van, ám a technológiai papírokból való februári távozás itt is véget vetett a középtávú trendnek. A gyors korrekció után viszont pár hét alatt magára talált az árfolyam és emelkedni kezdett ismét. Ahogy a chiphiányról érkező hírek egyre sokasodtak, a piac egyre gyorsabb ütemben kezdte venni a komponenseket, még egy rés is keletkezett a grafikonon.

Április elején két dragonfly doji-val állította be az ellenállás szintjét 258 dollárnál, ami egybeesett a februári csúccsal. Ez az az árfolyam, amit most a leginkább érdemes figyelni. A rövidtávú emelkedés és így a magasabb lokális mélypontok miatt egy emelkedő háromszög alakult ki, amelyből megérett az idő a kitörésre. Ezt megerősíti az a tény is, hogy a volatilitás éppen alacsony ciklusában, a tipikus időtartam végén van. A rövidtávú túladottságot az emelkedő trendben jól jelzi a klasszikus beállítású stochastic indikátor, amelyik most egyértelműen semleges zónában van. Lefelé a rövid távú trendvonal és az 50 napos mozgóátlag jelentenek enyhe támaszt, most éppen 248 és 242,40 dollárnál.