Rendkívüli oltási akcióval lehet ma Pfizer-vakcinát kapni: hatalmas a tömeg és a káosz, több helyen már elfogyott a vakcina

„Rendkívüli oltási akciót” hirdetett meg mára az Országos Oltási Munkacsoport, Pfizer-oltásra lehetne jelentkezni az EESZT rendszerén keresztül, a gond csak az, hogy annyira népszerűnek bizonyult az akció, hogy egyből lehalt a rendszer, így az időpontfoglalás sem lehetséges. Pedig a reggeli adatok alapján nagy szükség lenne a 100 ezer dózis rendelkezésre bocsátott Pfizer-oltásra ahhoz, hogy ma elérjük a 4 milliós beoltotti számot, amivel a nyitás következő lépcsője megtörténhet holnap. Közben alakulnak a sorok, gyűlnek a tömegek az oltópontoknál, van, ahonnan már elküldik az újonnan érkezőket, mert elfogyott a mára szánt vakcina.

Ma reggeltől lehet Pfizer-oltásra időpontot foglalni, amit 10 órától el is kezdtek beadni kórházi oltópontokon. Vagy legalábbis lehetne, az elméleti lehetőség megvan rá, csak az EESZT oldala nem bírja a terhelést, reggel óta nem megy az oldal. Ha be is jön nagy nehezen valami, az az üzenet jelenik meg, hogy

„Az EESZT portálja jelenleg korlátozottan érhető el. A betegellátás menetét a fennakadás nem befolyásolja, a medikai rendszerek EESZT kapcsolata zavartalan. Amennyiben az EESZT portál szolgáltatásait kívánja igénybe venni, kérjük, látogasson vissza oldalunkra később. Kollégáink dolgoznak az elérhetőség visszaállításán. Megértését és türelmét köszönjük!

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, EESZT üzemeltetés”.

De egyébként jellemzően ez fogad minket az eeszt.gov.hu oldalán:

Az Origo már az éjjel megszellőztette, hogy Pfizer-vakcinákra is lehet mára időpontot foglalni az EESZT online időpontfoglaló rendszerén keresztül, nem csak a kínai Sinopharm-vakcinára és AstraZenecára. Ezt Orbán Viktor is megerősítette a reggeli rádiós interjújában, sőt, hozzátette, hogy ma még lehet Pfizer-oltást kapni, de holnaptól már nem, mert azt félre kell tenni a 16 és 18 év közötti fiataloknak, akiket az érettségi után kezdenek oltani.

A mai oltási akcióra 100 ezer adag Pfizert hirdettek meg, az oltásra - kórháztól függően – ma délelőtt 10 óra és este 9 óra között kerülhet sor - áll a hivatalos közleményben, amit reggel 8 óra után küldött ki a tájékoztatási központ. A ma reggeli adatok szerint eddig 3 913 550 fő kapta meg az első oltását, vagyis nagy szükség lehet még arra a 100 ezer oltásra a 4 milliós oltotti szám mai eléréséhez, hogy a terveknek megfelelően holnap a nyitás következő lépcsője életbe léphessen. Sokak számára a legnépszerűbb vakcina a Pfizer, ezért sokan beállnak a sorba csak ezért, ez pedig javítja az oltásfelvételt és végső soron a mai összes számot, ami a nyitáshoz kell.

Az oltópontoknál már reggel elkezdtek sorok kialakulni az oltásra várva. Úgy tudjuk, meghiúsult regisztráció ellenére is sokan odamennek időpont nélkül, és több oltóponton kialakult a gyakorlat, hogy regisztráció nélkül is oltanak.

Megkerestünk egy kórházat telefonon, amely működtet oltópontot, egy közvetlen számot kaptunk az oltóponthoz azzal az üzenettel, hogy a Pfizer-oltással kapcsolatban a számon érdeklődjünk kitartóan, mert több ezer hívásra számítanak. Egy másik oltópontról reggel még voltak olyan nem hivatalos információk, hogy az EESZT rendszere két órán belül helyreállhat, de ez azóta sem történt meg.

Egy 11. kerület Szent Imre Kórház oltópontján rendőrök számolják az oltásra várókat, információink szerint 281 főnél lezárták a sort, mert elfogyott az aznapra szánt vakcina. A 3. kerületi Margit-kórházban szintén lezárták a sort, a Honvédkórház pedig a honlapján informálja az érdeklődőket 11:46-kor közzétett közleményében, hogy a Pfizer oltóanyag elfogyott, az újonnan érkezőket AstraZenecával vagy Sinopharmmal tudják beoltani. A Városmajori Klinikán is elfogyott kora délutánra a Pfizer-vakcina.

Egy olvasónk, aki ma hozzájutott az első Pfizer-oltásához, megosztotta velünk tapasztalatait:

7-től próbáltam regisztrálni Pfizerre, de ez esélytelen volt.

9:30-kor lementem megkérdezni lehet-e időpont nélkül Pfizer-oltáshoz jutni, mert nem megy az oldal. Azt mondták, hogy nem tudják és nincs is ott még a vakcina fizikailag, csak dél körül érkezik.

11:30-kor beálltam a körülbelül 150-200 fős sorba.

14:15-kor a vállamban volt a Pfizer.

Olvasónk szerint onnantól, hogy bement az épületbe 10 perc sem volt az egész, senki nem kért semmit tőle, igazolványt sem, csak azt a hozzájáruló nyilatkozatot.

A budapesti oltópontokon formálódó sorokról az alábbi képeket kaptuk olvasóinktól:

Cikkünket folyamatosan frissítjük...

Címlapkép: Getty Images