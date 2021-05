24 millió dollár csak a kezdet: az égig érnek a sportolói fizetések!

A napokban zajlott az Egyesült Államokban az amerikai foci egyik legizgalmasabb eseménye, amelynek egyetlen pillanata sem a pályán zajlik. Az NFL draft során a csapatok kiválasztják azokat az új játékosaikat, amelyeket a legígéretesebbnek tartanak és a következő évekre a csapatuk tagjaivá teszik őket. Ez egy több napos ceremónia, jól meghatározott szabályokkal és bevett show elemekkel, ami mindig rengeteg izgalmat tartogat. A legnagyobb érdeklődésre számot tartó pillanat mindig a legelső választás, amelyet a megelőző szezon leggyengébb csapata kapja: ez általában a legnagyobb tehetséggel megáldott és egyben legnagyobb ígéretnek tartott játékosról. Nem is csoda, ha ezt a pillanatot sokan várják izgalommal. Idén azonban senkinek sem okozott meglepetést a döntés, olyannyira nem, hogy a fogadóirodák a végül első helyen ténylegesen ki is választott Trevor Lawrence irányító “győzelmére” 1,01-es oddsot adtak csupán. A holnap csillaga pedig csupán a szerződés aláírásáért több mint 7,1 milliárd forintnak megfelelő összeget (24,1 millió dollár) tehet zsebre. Hiába játszott nagyon eredményesen Lawrence az egyetemi évei alatt, ezt a pénzt végső soron úgy ítélték neki oda, hogy eddig egyetlen percet sem játszott az NFL-ben. Laikus szemmel még inkább megdöbbentő lehet azonban, hogy ezzel a juttatással alig kerülhetne be a 100 legjobban fizetett sportoló közé a világon. Minden egyes sportágban a legjobbak ennek többszörösét keresik meg éves szinten. Megnéztük, hogy kik ezek a sportolók és mennyit vittek haza tavaly.

Lawrance ugyan nem dönthetett arról, hogy melyik csapat fogja leszerződni, de az említett összegen felül is elképesztő összegeket kereshet karrierje alatt, feltéve hogy jó teljesítményt nyújt és nem sérül le végzetesen. Az NFL-ben a teljes pályafutás során keresett pénz első helyét az éppen az előző szezon után visszavonult Drew Brees, a New Orleans Saints legendás irányítója tartja, aki egyben a legtöbb passzolt yard rekordját is magáénak tudhatja. A 42 éves, éppen visszavonult játékos az elmúlt közel 20 év alatt 270 millió dollárt szedett össze, amely még az egyéni szponzori megállapodások utáni összegeket nem is tartalmazza. Ő egyébként csak 7 millió dollárral előzi meg ezen a ranglistán a 7 bajnoki címmel büszkélkedő, és 4 évvel hosszabb (még mindig le nem zárult) karrierrel rendelkező Tom Brady-t, akinek sikere részben annak köszönhető, hogy inkább nem alkudott ki magának rekord összegeket, cserébe a csapatainak volt anyagi mozgástere mellé szintén nagyon jó játékosokat szerződtetni. A bankszámlájára pillantva megnyugodhat: szemmel láthatóan így sem járt rosszul.

Akinek a fenti összeg túl magasnak tűnik, az jobb ha most belekapaszkodik a karfába. Ugyanis a Kansas City Chiefs irányítója,

Patrick Mahomes - aki 25 éves kora ellenére már kétszer a nagydöntőbe vezette csapatát (ebből egyet meg is nyerve) - tavaly egy 450 millió dollár értékű, 10 éves szerződést írt alá.

A zseniális megmozdulásokat produkáló és a lehetetlen helyzetekből is tűpontos passzokat adni képes játékos persze korántsem biztos, hogy a hihetetlen összeget mind megkapja az évtized végével, hiszen már korábban is szenvedett el sérülést. Ám éves átlag 45 millió dolláros jövedelmével mégsem lehet az első, még az NFL játékosai között sem.

Kirk Cousins

A Minnesota Vikings irányítója, Kirk Cousins tavaly több mint 60 millió dollárt vitt haza, köszönhetően a szerződése meghosszabbításának, és kisebb részben előnyös szponzori megállapodásainak. Tette ezt ráadásul úgy, hogy bár szép egyéni statisztikákat produkált három ott töltött évei alatt, csupán egy alkalommal tudta rájátszásba vezetni sztárokkal felpumpált csapatát, és ott is kiestek két meccs után. A fagyos Minnesotába szóló, akkor rekordnak számító szerződéséről és ennek körülményeiről egyébként egy érdekes dokumentumfilm is készült, amiben szokatlan mélységben lehet betekinteni a családja életébe, és a döntés háttérébe. A kedvenc jelenetem az, amikor kiderül, hogy apósa és anyósa pincéjében lakik feleségével és apró gyermekükkel, mielőtt kiderül, hogy hamarosan mekkora pénzhez jut.

Kirk Cousins, a Vikings irányítója. (Rey Del Rio/Getty Images)

Roger Federer

Bár Cousins egyetlen évi jövedelméből képes lenne egy egész ország (Tuvalu) bevételkiesését bő egy évre pótolni, a csillagászati összeggel is csak a kilencedik a listán az összes sportoló aktuális jövedelmeit tekintve. Az élen az a Roger Federer áll 106 millió dollárral, aki térdsérülése miatt még csak nem is nyert tavaly egyetlen tenisztornát sem. Személyisége, elért eredményei és népszerűsége azonban lehetővé tették számára, hogy bődületesen nagy szponzori szerződéseket kapjon olyan magas presztizsű márkanevektől mint a Rolex, vagy a Mercedes. Pár éve volt szerencsém élőben látni a játékát, és a rajongást meg tudom érteni: mozdulatai olyan eleganciát mutattak, amely mögött minden más teniszjátékos csak árnyéknak tűnik.

Roger Federer az idén márciusban Qatar-ban tartott teniszversenyen. (Mohamed Farag/Getty Images)

Cristiano Ronaldo

Rinyald Ronaldoról a legtöbb honfitársunknak élete végéig az a jelenet fog beugrani, amikor a négy öt évvel ezelőtti Európa Bajnokságon igen nehezen viselte a tőlünk kapott harmadik gólt, minden idők egyik legizgalmasabb focimeccsén. Bár nem lehet mindenkinek szimpatikus, mind tehetsége, mind kiváló üzleti érzéke nem lehet kérdés. Tavaly 105 millió dollárt tehetett zsebre, ebből 60 milliót a pályán, 45 milliót azon kívül keresett meg. Ráadásul nemcsak a legtöbbet kereső focista rekordját tartja, de 279 millió követőjével szintén világelső - az Instagramon is. Érdekesség még, hogy az argentin zseni, az adóhatósággal hadilábon álló Messi, tavaly csupán egyetlen millióval maradt el a portugálok csapatkapitányától keresete tekintetében.

Cristiano Ronaldo klubcsapata, a Juventus mezében felvette az olasz tempót. (Nicola Campo/LightRocket/Getty Images)

LeBron James

Vannak olyan sportolók, akik olyan sok pénzt játszottak össze, hogy résztulajdonosai lesznek egy másik sportág második csapatának. Ezen kevesek közé tartozik LeBron James, aki a kosárlabda történetének egyik legnagyobb sztárja, és a Liverpool FC, valamint a Boston Red Sox baseball csapat meghatározó részvényese. A nehéz, nélkülözésekkel teli gyermekkor után nem sajnáljuk tőle a csak a tavaly megkeresett mintegy 99 millió dollárt. Ebből 37 millió dollárt dobált csak össze, a többit olyan szponzorok segítségével keresett meg, mint a Nike, a Beats, vagy az HBO. A legtöbbet keresők listájában az első néhány hely kivételével egyébként rengeteg kosáslabda sztár található, jelezve az NBA üzleti sikereit.

LeBron James a Houston elleni meccsen idén januárban. (Carmen Mandato/Getty Images)

Lewis Hamilton

A Forma-1 koronázatlan királyát még az autósportoktól magukat távol tartók is jól ismerhetik, akár társadalmi aktivizmusa, akár sajátos hajviseletei miatt. Bár idén hosszú tárgyalási folyamat után kénytelen volt belemenni fizetéscsökkentésbe, tavaly a szponzori szerződésekkel együtt 72 millió dollárral hízlalta bankszámláját. A Mercedes pilótája lassan minden rekordot megdönt az autóversenyek királykategóriájában, amikor tavaly beállította Michael Schumacher régi csúcsát a megnyert versenyekben, éppen a fia, az idén már a mezőny tagjának számító Mick Schumacher gratulált neki elsőként. Versenytársai néhány kivétellel jóval kevesebbet keresnek nála, ami kiemeli az általa nyújtott egyedi teljesítményt.

Lewis Hamilton az április Imolában tartott időmérő után. (Bryn Lennon/Getty Images)

Tiger Woods

Noha Tiger a golf egyik, ha nem a legnagyobb valaha született tehetsége, apja emlékét, sportsérüléseit, és a hölgyek iránti olthatatlan vágyát nem mindig képes uralni, ami eredményeire is árnyékot vet. Tartóztatták már le ittas és egyéb szerek hatása alatti vezetésért, illetve több autóbalesetet is okozott már, legutóbb éppen idén februárban. Ez 2021-re ismét hatással lehet a jövedelmére, de így is minden idők egyik legtöbbet kereső sportolója marad, egyes becslések szerint karrierje során 1,7 milliárd dollár bevétele volt. Bár tavaly csak 2 millió dollárt nyert versenyeken, ezt 60 millióval fejelte meg szponzori szerződései révén. Támogatói közé tartozik a Rolex és a Nike, akik minden bizonnyal át fogják gondolni, hogy továbbra is szeretnék Woods-ot reklámarcként használni.

Tiger Woods üt a hetes vassal egy orlandoi golf versenyen decemberben. (Mike Ehrmann/Getty Images)

Naomi Osaka

Bár minden sportágban a férfiak jóval több pénzt keresnek, mint a nők, ez olló talán mintha elkezdett volna végre valamelyest csukódni. A japán anyától és haiti apától született, igazi világpolgár

Osaka még csak 23 éves, de máris 3 millió dollárt keres meg egy év alatt versenyeken, amit szerethető karaktere révén 37 millióra egészít ki szponzori szerződések segítségével.

Ez olyan összeg, amit a legtöbb férfi profi sportoló is megirigyelhet, és reméljük sokan követik őt a Serena Williams által megnyitott ösvényen. A mindenütt jelen lévő Nike őt is támogatta, de a Nissan és a Mastercard is hozzájárult a csinos kis összeghez, több más szponzor mellett. A japán kultúra okán a manga képregények nagy rajongója, és testvére révén egy önálló sorozatot is kiadtak, amelynek főszereplőjét róla mintázták, talán ez is hoz majd a konyhára.

Naomi Osaka a Madridi Tenisztornán idén áprilisban. (Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images)

A hasonló jövedelmi statisztikákkal persze érdemes csínján bánni. A szerződések egy jelentős része nem nyilvános, és még ha a fizetés és egyéb juttatások értéke ki is szivárog, az ismeretlen és bonyolult jogi konstrukciókban lévő rengeteg opció és kikötés ezek nagyságát jelentős mértékben befolyásolja. Vannak azonban próbálkozások, amelyek által a nagyközönség nemcsak megtudhatja, hogy az egyes profi sportolók mennyi pénzt keresnek, de abból részesülhet is.

2013-ban a Fantex nevű cég jónéhány ismert NFL játékossal kötött szerződést, akik a folyamatosan befolyó bevételük egy meghatározott részéért cserébe létrehozták saját kontraktusaikat, amit a Fantex egy-egy részvénykibocsátáshoz hasonlóan értékesített. Ezt követően a vállalat által kialakított másodpiacon is lehetett kereskedni a kontraktusokkal. Bár a cég néhány év után abbahagyta aktív tevékenységét, egyes játékosok összevont szerződései után mind a mai napig fizet osztalékot. Az ötletet tavaly októberben a korszellemnek megfelelően újjáélesztette a Global Fan Exchange nevű fintech vállalat, erősebb közösségi médiás kötődéssel és több társadalmi felelősségvállalással. Ki tudja, talán már nem kell sokat várni, hogy befektetőként bárki, szinte bármilyen összeg invesztálása után részese lehessen a legsikeresebb sportolók által generált bevételeknek.

Címlapkép: Logan Bowles/NFL/Getty Images