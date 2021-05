Az emelkedő olajárak alaposan megtolhatják a Mol első negyedévét, javuló eredmények és kilátások

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Pénteken hajnalban, május 7-én teszi közzé idei első negyedéves gyorsjelentését a Mol, amely az elemzői várakozások alapján az egy évvel korábbihoz képest alig valamivel alacsonyabb, negyedéves alapon pedig majdnem harmadával magasabb tisztított EBITDA-ról számolhat be. Alapos javulás várható a kutatás-termelés üzletág teljesítményében, a finomítás-kereskedelem azonban továbbra is gyengélkedhet, de a kilátások már itt is biztatóbbak lehetnek, a fogyasztói szolgáltatások pedig még mindig erősnek tűnik az elemzői becslések alapján.